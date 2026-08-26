Foro de intendentes: Chahla viajó a Panamá por un evento de la Red de Innovación

La intendenta Rossana Chahla se tomó licencia esta semana, desde ayer, para participar de un foro organizado por la Red de Innovación Local (RIL) en Panamá. Hasta el viernes inclusive, estará a cargo de la Municipalidad capitalina el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri.
La asociación reúne a más de 200 ciudades, empresarios y referentes de la sociedad civil. En mayo de este año, la Intendencia de San Miguel de Tucumán fue distinguida con dos reconocimientos: “Gestión Eficiente” y “Sello Circular” .
Entre los aspectos analizados por la RIL se encuentran el acceso a la información pública, la atención ciudadana, la capacitación del personal municipal, la administración financiera y la incorporación de herramientas tecnológicas en la gestión.