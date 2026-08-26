Política

Foro de intendentes: Chahla viajó a Panamá por un evento de la Red de Innovación

Hasta el viernes inclusive, estará a cargo de la Municipalidad capitalina el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri.

Rossana Chahla
Rossana Chahla
26 Agosto 2026

La intendenta Rossana Chahla se tomó licencia esta semana, desde ayer, para participar de un foro organizado por la Red de Innovación Local (RIL) en Panamá. Hasta el viernes inclusive, estará a cargo de la Municipalidad capitalina el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri.

La asociación reúne a más de 200 ciudades, empresarios y referentes de la sociedad civil. En mayo de este año, la Intendencia de San Miguel de Tucumán fue distinguida con dos reconocimientos: “Gestión Eficiente” y “Sello Circular” .

Cumbre de Jaldo, Acevedo y Chahla con dirigentes: asado para acomodar la tropa, fijar internas y “motar” la tijerita

Cumbre de Jaldo, Acevedo y Chahla con dirigentes: asado para acomodar la tropa, fijar internas y “motar” la tijerita

Entre los aspectos analizados por la RIL se encuentran el acceso a la información pública, la atención ciudadana, la capacitación del personal municipal, la administración financiera y la incorporación de herramientas tecnológicas en la gestión.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánFernando JuriPanamáRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
1

Las personas mayores y la educación superior

2

Cartas de lectores: “Farmear aura”

3

Cartas de lectores: La caída de la natalidad

4

Cartas de lectores: Buscando culpables

5

Cartas de lectores: La reforma del Banco Central

Ranking notas premium
Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV
1

Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV

Hay 822 casas vacías solo en el área central de la capital tucumana
2

Hay 822 casas vacías solo en el área central de la capital tucumana

Van a la Corte Suprema por la calle que se desafectó para un barrio privado en El Manantial
3

Van a la Corte Suprema por la calle que se desafectó para un barrio privado en El Manantial

Desde el Procrear, Jaldo se diferenció de la gestión de Milei y cargó contra LLA
4

Desde el Procrear, Jaldo se diferenció de la gestión de Milei y cargó contra LLA

Recuerdos fotográficos: María, la acróbata china del circo Sarrasani que en 1935 se quedó a vivir en Tucumán
5

Recuerdos fotográficos: María, la acróbata china del circo Sarrasani que en 1935 se quedó a vivir en Tucumán

Más Noticias
Acevedo con el líder de ATSA, Manzur y el peronismo antimilei y detalles del Campo Norte

Acevedo con el líder de ATSA, Manzur y el "peronismo antimilei" y detalles del Campo Norte

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Filicidio y posterior suicidio en Tucumán: hallaron muertos a un niño de ocho años y a su padre en una vivienda de Entre Ríos al 1.100

Filicidio y posterior suicidio en Tucumán: hallaron muertos a un niño de ocho años y a su padre en una vivienda de Entre Ríos al 1.100

Rumbo a 2027: Campero cruzó a Catalán y lo acusó de “hipócrita”, de cobrar “petrodólares” y de haber sido parte del peronismo

Rumbo a 2027: Campero cruzó a Catalán y lo acusó de “hipócrita”, de cobrar “petrodólares” y de haber sido parte del peronismo

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Canelada cruzó al PAMI por los recortes en diálisis: “Ningún equilibrio fiscal justifica dejar sin respuesta a un paciente”

Canelada cruzó al PAMI por los recortes en diálisis: “Ningún equilibrio fiscal justifica dejar sin respuesta a un paciente”

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Milei reunió al gabinete y respaldó el rumbo económico

Milei reunió al gabinete y respaldó el rumbo económico

Comentarios