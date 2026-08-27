Sitas defendió al personal del hospital de Concepción y pidió evitar el “prejuzgamiento” tras el caso del bebé

Bueno remarcó que no se trataba de un nacimiento convencional, sino de una emergencia en la que la prioridad era preservar la vida del recién nacido. “Acá no estábamos en un nacimiento donde tenés una familia y tenés moños que van y vienen de color rosa o azul. Acá estamos pensando en sacarle la caquita, que la boca, que no se aspire”, explicó.