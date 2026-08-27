Sitas defendió al personal del hospital de Concepción y pidió evitar el “prejuzgamiento” tras el caso del bebé
Resumen para apurados
- El gremio Sitas defendió al personal del hospital de Concepción tras la errónea identificación de un bebé en Tucumán, destacando que salvaron su vida en una cesárea de urgencia.
- El error ocurrió durante una emergencia por sufrimiento fetal grave. El recién nacido fue reanimado exitosamente y los estudios de ADN descartaron un intercambio de bebés.
- Con cuatro agentes separados y un sumario abierto, el sindicato exige determinar responsabilidades individuales sin criminalizar al equipo ni emitir condenas sociales previas.
La situación que se desencadenó en el hospital de Concepción dejó al personal de salud profundamente sensibilizado. Mientras la familia atravesaba la incertidumbre generada por un error en la identificación del recién nacido, los trabajadores del centro asistencial quedaron bajo investigación y, según denunció el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas), también expuestos a una fuerte condena social.
Adriana Bueno, secretaria gremial de Sitas, respaldó a los profesionales y trabajadores involucrados y pidió que lo ocurrido sea analizado dentro del contexto en el que sucedió. “El hospital trabaja a destajo los 365 días del año”, sostuvo a LA GACETA, y remarcó que el episodio se produjo durante una emergencia médica que exigía actuar en cuestión de minutos.
Según relató la dirigente, la madre había concurrido a un control y tenía una cesárea programada para la semana siguiente. Sin embargo, la ginecóloga que la atendió detectó que algo no estaba bien. El monitoreo realizado por la obstétrica confirmó un cuadro de grave sufrimiento fetal, una situación que implicaba riesgo de muerte para el bebé.
La profesional que debía intervenir en esa cesárea de urgencia se encontraba en otro quirófano, asistiendo otra operación no programada. Ante la gravedad del cuadro, dejó el consultorio y se dirigió inmediatamente al quirófano, mientras el resto del personal ponía en marcha un nuevo operativo.
“Se hizo todo lo que había que hacer”, afirmó Bueno. Explicó que el equipo debió preparar rápidamente el quirófano, mientras trasladaban a la paciente con oxígeno, y que el bebé nació aproximadamente 12 minutos después de su ingreso a la sala.
El recién nacido llegó con un importante compromiso y necesitó maniobras de reanimación. La dirigente destacó especialmente el trabajo de la enfermera de neonatología que intervino en ese momento. La profesional, con 21 años de experiencia, se encontraba sola porque su compañera estaba atendiendo a otro bebé que había ingresado previamente.
Bueno remarcó que no se trataba de un nacimiento convencional, sino de una emergencia en la que la prioridad era preservar la vida del recién nacido. “Acá no estábamos en un nacimiento donde tenés una familia y tenés moños que van y vienen de color rosa o azul. Acá estamos pensando en sacarle la caquita, que la boca, que no se aspire”, explicó.
El bebé fue colocado de costado para evitar una broncoaspiración y se realizaron las maniobras correspondientes hasta que comenzó a llorar. Para Bueno, ese momento representó el resultado de una intervención médica que, desde el punto de vista asistencial, fue exitosa.
“Se atendió a la paciente, se diagnosticó que no estaba bien, todos cumplimos un rol”, sostuvo. Y agregó que el niño logró ser reanimado y que, de acuerdo con lo informado, no sufrió una secuela neurológica como consecuencia del episodio.
El error en la identificación
La dirigente gremial reconoció que posteriormente ocurrió un error en el procedimiento administrativo de identificación del bebé. Según explicó, la familia había llevado ropa para una niña porque las ecografías realizadas en el ámbito privado indicaban que esperaban una bebé mujer.
En medio de la emergencia y mientras se intentaba evitar que el recién nacido sufriera hipotermia, la enfermera utilizó esa ropa. Bueno señaló que el protocolo de identificación contempla la intervención de distintos trabajadores y que existen cámaras en la sala de recepción y en los accesos como parte de las medidas de seguridad.
“Nosotros lo único que queremos decir es que cometimos un error, se lo reconoció”, afirmó. Sin embargo, cuestionó que ese error haya derivado en una condena generalizada hacia todo el personal que intervino en la atención.
También explicó que la colocación de los aros que la familia había llevado ocurrió posteriormente y que no formó parte de la emergencia médica en la que se produjo el nacimiento.
“Nos dejaron muy solos”
Uno de los principales cuestionamientos de Bueno estuvo dirigido al modo en que se desarrolló la situación durante los primeros días. La secretaria gremial sostuvo que el personal quedó expuesto mientras circulaban distintas versiones y conjeturas sobre lo ocurrido.
“Lo que no comprendemos muchas veces es por qué nos dejaron tan solos”, expresó. En ese sentido, criticó que durante varios días no se hubiera explicado públicamente el contexto en el que había ocurrido el episodio, pese a que existían cámaras y registros que podían contribuir a esclarecer lo sucedido.
También describió el impacto que tuvo la intervención policial sobre los trabajadores. Contó que la médica que había participado de la cesárea y que, según su relato, se había retirado del hospital satisfecha por haber cumplido con su tarea, terminó con un patrullero en la puerta de su casa horas después.
“Nosotros no trabajamos para que nos aplaudan, pero tampoco para que nos condenen, nos prejuzguen y no tengan la más remota idea de lo que pasa acá adentro”, sostuvo Bueno.
La dirigente señaló además que el personal quedó “en estado de shock” y defendió la capacitación de los trabajadores de neonatología. Remarcó que se trata de profesionales preparados para asistir a bebés de muy bajo peso y que su formación requiere años de experiencia.
El respaldo de Sitas
Frente a la investigación administrativa, Sitas aseguró que continuará acompañando a los trabajadores involucrados. Bueno consideró que, si hubo un error, la investigación debe determinar responsabilidades de manera individual y no extender la sospecha sobre todo el equipo.
“Los sumarios tienen que estar dirigidos específicamente a quienes estuvieron allí y también resguardar no solamente la cuestión psicológica de la familia, sino también la del trabajador”, afirmó.
Para la dirigente, lo ocurrido debe ser entendido como un error involuntario dentro de una situación de extrema urgencia y no como una conducta intencional. “Podés hacer mil buenas, pero si en una tenés un error parece que es una condena tremenda”, lamentó.
Bueno insistió en que el Hospital de Concepción sostiene una intensa actividad asistencial durante todo el año y recordó que se trata de una de las principales maternidades de la provincia. En ese contexto, pidió evitar las generalizaciones y permitir que cada trabajador pueda explicar cuál fue su participación en el episodio.
“Hay errores involuntarios entre que tenés que hacer esto, que queda pendiente lo otro”, sostuvo. Y concluyó con una defensa del personal sanitario: “Nosotros somos solamente trabajadores”.