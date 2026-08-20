Jaldo ordenó investigar “a fondo” lo ocurrido en la Maternidad de Concepción: “Esas cosas no deben ocurrir en Tucumán”

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo ordenó investigar a fondo la confusión en la identificación de un recién nacido en la Maternidad de Concepción, Tucumán.
- El ministro de Salud provincial fue enviado al hospital para supervisar el caso, luego de que una familia recibiera a un varón en lugar de la niña esperada.
- El Gobierno busca determinar responsabilidades, revisar los protocolos hospitalarios de identificación y llevar tranquilidad y certeza a las familias afectadas.
La situación registrada en la Maternidad del hospital de Concepción encendió la alarma en el sistema de salud de Tucumán y derivó en la intervención directa del Gobierno provincial. El episodio está relacionado con la identificación de un recién nacido y, según informó el gobernador Osvaldo Jaldo, se inició una investigación para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.
Ante la gravedad del caso, Jaldo solicitó la inmediata intervención del Ministerio de Salud Pública y dispuso que el titular de esa cartera, Luis Medina Ruiz, se traslade a Concepción para supervisar personalmente las actuaciones institucionales.
“Le di instrucciones al Ministro de Salud de la Provincia para que se instale en Concepción, vea fehacientemente qué es lo que pasó e informe a la comunidad de Tucumán”, señaló el gobernador.
El mandatario remarcó que el objetivo principal es esclarecer lo sucedido y llevar tranquilidad a las familias involucradas. En ese sentido, puso el foco en la angustia que puede generar una situación de estas características para padres que acaban de atravesar el nacimiento de un hijo.
“Lo primero que queremos hacer es un esclarecimiento y llevar tranquilidad a esos padres. Hay que ponerse en el cuero de esos padres que han tenido un bebé en estos días”, expresó.
Una investigación para determinar responsabilidades
Jaldo aseguró que se analizarán todas las circunstancias que rodearon el episodio dentro del sistema sanitario estatal. Si bien admitió que podría tratarse de un error involuntario, advirtió que los mecanismos de identificación y los recursos tecnológicos disponibles deberían reducir al mínimo la posibilidad de que se produzcan situaciones de este tipo.
“Vamos a indagar todo lo que sea necesario para llegar al fondo de la cuestión”, dijo.
El gobernador también destacó el nivel de los profesionales que integran el sistema público de salud y sostuvo que, en la actualidad, la tecnología permite contar con herramientas para reforzar los controles y evitar confusiones en la identificación de los recién nacidos.
“Puede haber sido un error involuntario, pero con la tecnología que hay hoy y los profesionales que tenemos en la salud pública, el margen de error se achica sustancialmente”, manifestó.
Mientras se desarrollan las actuaciones, el Gobierno provincial busca determinar con precisión cómo se produjo la confusión en la Maternidad de Concepción, qué protocolos se aplicaron y si existieron fallas en los procedimientos establecidos.
“Esas cosas no deben ocurrir en la provincia de Tucumán”, concluyó Jaldo, al remarcar la necesidad de esclarecer el episodio y garantizar respuestas a las familias involucradas.