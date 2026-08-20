Jaldo ordenó investigar “a fondo” lo ocurrido en la Maternidad de Concepción: “Esas cosas no deben ocurrir en Tucumán”

La situación registrada en la Maternidad del hospital de Concepción encendió la alarma en el sistema de salud de Tucumán y derivó en la intervención directa del Gobierno provincial. El episodio está relacionado con la identificación de un recién nacido y, según informó el gobernador Osvaldo Jaldo, se inició una investigación para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.