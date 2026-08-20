Maternidad de Concepción: Salud negó un intercambio de bebés y admitió errores en el hospital

Resumen para apurados
- Salud de Tucumán descartó el cambio de un bebé en el Hospital de Concepción, aunque admitió fallas de comunicación sobre su sexo tras el parto del 14 de agosto.
- La madre esperaba una niña según ecografías previas. Tras una cesárea de urgencia, el protocolo asentó que era varón, pero la familia notó el sexo al cambiarle el pañal.
- El ministerio inició un sumario interno para sancionar responsables y la Justicia ordenó una prueba de ADN para dar certeza absoluta a los padres sobre la identidad del bebé.
El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, reconoció que hubo errores en el Hospital Regional de Concepción después del nacimiento de un bebé cuya familia esperaba que fuera una niña y afirmó que se inició un sumario para determinar responsabilidades. Sin embargo, aseguró que los mecanismos de identificación entre la madre y el recién nacido se cumplieron y sostuvo que no existen indicios de que haya ocurrido un intercambio de bebés.
El funcionario brindó este mediodía una conferencia de prensa desde el hospital de Concepción, donde reconstruyó lo sucedido el 14 de agosto y explicó los procedimientos que se aplicaron desde el ingreso de la madre hasta el nacimiento.
Según detalló, una mujer de 22 años llegó al hospital para un control de embarazo. Durante la consulta, el equipo médico detectó una alteración en los latidos fetales. “Había un riesgo inminente de vida del bebé. Se detectaban 65 latidos por minuto”, explicó Medina Ruiz y señaló que la frecuencia cardíaca fetal normal se encuentra entre 120 y 160 latidos por minuto. Ante ese cuadro, el personal inició maniobras para recuperar al bebé antes de la intervención quirúrgica.
“Se le administró oxígeno a la madre y se logró que los latidos se recuperaran a 135 por minuto”, relató. Luego, la paciente fue trasladada de urgencia al quirófano y se le practicó una cesárea. El bebé nació a las 11.45.
“El bebé nació bien, pero rodeado de líquido con meconio”, indicó el funcionario. Según explicó, esa situación representaba otro riesgo debido a la posibilidad de que el recién nacido aspirara ese contenido.
Luego del nacimiento, el bebé fue llevado a la sala de recepción del recién nacido, donde recibió las primeras atenciones y fue higienizado antes de pasar a internación conjunta con su madre.
Las ecografías y el error con el sexo
La familia había atravesado el embarazo bajo la expectativa de recibir a una niña. Según Medina Ruiz, existían antecedentes de ecografías realizadas en establecimientos privados que, de acuerdo con la información verbal disponible, indicaban que el bebé sería de sexo femenino.
“Había antecedentes de dos o tres ecografías hechas en una instituciones privadas, donde dieron la información verbal de que era una nena”, explicó. Por esa razón, la familia había llevado ropa de niña y ya tenía un nombre elegido.
El ministro situó uno de los errores después del nacimiento, cuando el bebé pasó por el sector de recepción y se le colocó el pañal. “Con todos los antecedentes que estamos diciendo de la ecografía, la ropita y la expectativa de la madre, ese fue el momento crítico”, señaló.
Horas más tarde, cuando le cambiaron el pañal, la familia advirtió que se trataba de un varón. Medina Ruiz admitió que el error no debía haber ocurrido.
“No es fácil confundir el sexo de un recién nacido”, dijo y aseguró que en el protocolo quirúrgico quedó asentado que el bebé era varón. “En el protocolo quirúrgico está que es varón. Lo que pasa es que son distintas personas las que intervinieron”, explicó.
El funcionario indicó que el equipo que realizó la cesárea y los profesionales que recibieron posteriormente al bebé pertenecen a diferentes sectores.
El sumario y la investigación judicial
Salud inició un sumario interno para establecer en qué punto ocurrió la falla y quiénes tuvieron responsabilidad.
“Hubo un error de comunicación. Hubo errores que nosotros, el mismo día que nos enteramos, iniciamos un sumario para deslindar las responsabilidades y determinar quiénes son los responsables”, afirmó Medina Ruiz. El expediente también pasó al área jurídica del Siprosa.
La Justicia intervino esa misma noche. Según el ministro, fiscales se presentaron en el hospital y pudieron tomar declaraciones al personal que había participado de la cesárea, ya que los profesionales todavía se encontraban en el establecimiento por la guardia de 24 horas.
“Pedimos disculpas por todo esto que ocurrió y estamos a disposición de la Justicia”, expresó.
Los reclamos del abuelo
Durante la conferencia también intervino un familiar de la madre, el abuelo del bebé, quien cuestionó las explicaciones y reclamó por las consecuencias emocionales del episodio. “A mi hija le hicieron un daño psicológico”, sostuvo el familiar.
"Mi hija no estuvo internada con el bebé, pasó del quirófano a una habitación. Les cortaron las pulseras que tenía mi nieta y mi hija con las identificaciones y se la llevaron", relató el hombre.
El hombre volvió a explicar que en el papel que les entregaron con la información del bebé indicaron el sexo "femenino" y luego lo corrigieron por "masculino".
También aseguró que existía documentación donde primero figuraba el sexo femenino y luego había sido corregido por masculino.
Qué dijo Salud sobre un posible intercambio
Uno de los principales interrogantes de la familia es si el bebé que recibió la madre es efectivamente su hijo. La Fiscalía dispuso estudios de ADN para despejar esa duda.
“Lo que queremos asegurar es que se trata del hijo de esta señora. Somos los primeros interesados en que se sepa la verdad”, afirmó Medina Ruiz.
El ministro sostuvo que el hospital cuenta con protocolos que vinculan la identidad de la madre con la del bebé mediante huellas y registros.
Según explicó, a la mujer se le coloca un brazalete, se toma su huella digital y se registran sus datos personales. Al recién nacido se le toma la huella plantar en el mismo documento. Antes del alta, el personal vuelve a controlar que los datos coincidan. “Tenemos certeza de que los procesos fueron los adecuados”, aseguró.
Medina Ruiz también indicó que existen cámaras de seguridad en la salida del quirófano, en el sector de recepción y en los pasillos. Además, sostuvo que no hubo otro nacimiento en ese momento. “No hubo otro parto en ese momento, así que no hay ninguna posibilidad de que haya habido, ni siquiera intencional ni no intencional, un cambio u otro tipo de suceso”, afirmó.
Respecto de las ecografías que anticipaban el nacimiento de una niña, el ministro sostuvo que ese tipo de estudios puede presentar errores. “La ecografía es un método complementario que puede tener errores. Lo concreto es que nació un varón”, señaló.
El estudio de ADN quedó bajo responsabilidad de la Fiscalía. Salud, en tanto, ofreció la posibilidad de realizar otro análisis si fuera necesario.
Medina Ruiz aseguró que tanto la madre como el bebé ya se encuentran en su casa y reciben seguimiento. “Queremos darle tranquilidad a la población. Tenemos procesos muy serios. Tenemos más de 1.000 partos mensuales y esto no ocurre”, concluyó.