Maternidad de Concepción: Salud negó un intercambio de bebés y admitió errores en el hospital

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, reconoció que hubo errores en el Hospital Regional de Concepción después del nacimiento de un bebé cuya familia esperaba que fuera una niña y afirmó que se inició un sumario para determinar responsabilidades. Sin embargo, aseguró que los mecanismos de identificación entre la madre y el recién nacido se cumplieron y sostuvo que no existen indicios de que haya ocurrido un intercambio de bebés.