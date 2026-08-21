Medina Ruiz admitió errores en el hospital de Concepción: “No es fácil confundir el sexo de un recién nacido”

Resumen para apurados
- El ministro de Salud tucumano admitió fallas en el hospital de Concepción tras el nacimiento de un varón entregado a una familia que esperaba una niña el 14 de agosto.
- Tras una cesárea de urgencia por riesgo fetal, el personal registró al recién nacido como varón, pese a ecografías previas que indicaban que sería de sexo femenino.
- El gobernador Jaldo ordenó abrir un sumario para deslindar responsabilidades, mientras la familia atraviesa un fuerte impacto emocional y exige certezas sobre la filiación.
El nacimiento debía cerrar meses de espera por Emma. Sin embargo, horas después de la cesárea, la familia de una joven de 22 años descubrió que el bebé que había recibido en el Hospital Regional de Concepción era un varón. El episodio que ocurrió el 14 de agosto y abrió interrogantes que todavía atraviesan a la madre y a sus familiares. El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, admitió errores, explicó el cuadro médico que obligó a realizar una cesárea de urgencia y aseguró que los protocolos de identificación entre la mujer y el recién nacido se cumplieron.
Según explicó el funcionario, la mujer había llegado al hospital para un control de embarazo. Durante la consulta, el equipo médico detectó una alteración grave en la frecuencia cardíaca fetal. “Había un riesgo inminente de vida del bebé. Se detectaban 65 latidos por minuto”, explicó Medina Ruiz. El ministro precisó que la frecuencia normal se encuentra entre 120 y 160 latidos por minuto. Ante ese cuadro, el personal inició maniobras para estabilizar al bebé.
“Se le administró oxígeno a la madre y se logró que los latidos se recuperaran a 135 por minuto”, relató. La paciente pasó de inmediato al quirófano y los médicos practicaron una cesárea de urgencia. El bebé nació a las 11.45. “El bebé nació bien, pero rodeado de líquido con meconio”, indicó y explicó que ese cuadro también representaba un riesgo ante la posibilidad de que el recién nacido aspirara el contenido. Después del parto, el bebé pasó al área de recepción para recibir las primeras atenciones.
El error con el sexo
La familia había atravesado el embarazo convencida de que esperaba una niña. Medina Ruiz señaló que existían antecedentes de dos o tres ecografías realizadas en instituciones privadas, donde, según la información verbal disponible, les habían comunicado que el bebé era de sexo femenino. El ministro ubicó uno de los errores después del nacimiento, cuando el recién nacido llegó al sector de recepción.
“Con todos los antecedentes que estamos diciendo de la ecografía, la ropita y la expectativa de la madre, ese fue el momento crítico”, señaló Medina Ruiz. Ante una consulta sobre si puede resultar difícil determinar el sexo de un recién nacido, el funcionario fue categórico. “No es fácil confundir el sexo de un recién nacido”, afirmó.
Además, aseguró que el protocolo quirúrgico dejó asentado desde un primer momento que había nacido un varón. “En el protocolo quirúrgico está que es varón. Lo que pasa es que son distintas personas las que intervinieron”, explicó. El equipo que realizó la cesárea y los profesionales que recibieron después al bebé pertenecían a diferentes sectores.
Medina Ruiz detalló que el protocolo de identificación establece la colocación de un brazalete a la madre, la toma de su huella digital y el registro de sus datos. Al recién nacido se le toma la huella plantar en el mismo documento. Antes del alta, el personal controla nuevamente la coincidencia de los datos.
“Tenemos certeza de que los procesos fueron los adecuados”, aseguró el ministro. Salud reconoció, de todos modos, que hubo errores y se abrió un sumario para determinar responsabilidades.
El reclamo de la familia
María, abuela del bebé, aseguró que su hija todavía sufre las consecuencias emocionales del episodio. “Mi hija está mejor. Tratamos de que no vea los medios de comunicación y no contesta el teléfono. Ella escucha la palabra hospital y le da miedo”, contó.
Sobre el estado del recién nacido, llevó tranquilidad. “El bebé está bien”, afirmó. Luego expresó el temor que todavía acompaña a la familia: “Lo único que le pido a Dios es que el bebé que tenemos sea nuestro bebé, nada más”.
Mario Rolando Paz, abuelo del bebé, describió los últimos días como una mezcla difícil de procesar. “Son muchas emociones juntas. Hay desconfianza, dolor y alegría”, expresó. También sostuvo: “El daño más grande se lo hicieron a mi hija”.
María resumió su propia angustia con otro reclamo. “Lloro porque me da mucha impotencia por el manoseo que le están dando a mi hija y al caso. Quiero que mi hija pueda caminar tranquila, sin ser juzgada, porque ella no hizo nada malo”, afirmó.
El gobernador Osvaldo Jaldo también se refirió al episodio y ordenó profundizar la investigación. “Le di instrucciones al ministro de Salud para que se instale en Concepción, vea fehacientemente qué es lo que pasó e informe a la comunidad de Tucumán”, señaló.
“Vamos a indagar todo lo que sea necesario para llegar al fondo de la cuestión”, sostuvo Jaldo. El mandatario consideró que pudo existir un error involuntario, pero remarcó que los recursos disponibles reducen el margen de equivocación. “Esas cosas no deben ocurrir en la provincia de Tucumán”, concluyó.