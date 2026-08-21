Medina Ruiz admitió errores en el hospital de Concepción: “No es fácil confundir el sexo de un recién nacido”

El nacimiento debía cerrar meses de espera por Emma. Sin embargo, horas después de la cesárea, la familia de una joven de 22 años descubrió que el bebé que había recibido en el Hospital Regional de Concepción era un varón. El episodio que ocurrió el 14 de agosto y abrió interrogantes que todavía atraviesan a la madre y a sus familiares. El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, admitió errores, explicó el cuadro médico que obligó a realizar una cesárea de urgencia y aseguró que los protocolos de identificación entre la mujer y el recién nacido se cumplieron.