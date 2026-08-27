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Atlético de Madrid le puso un freno a Barcelona por Julián Álvarez: el mensaje que recibió el delantero

El Consejo del "Colchonero" respaldó por unanimidad la decisión de no negociar con el club catalán y le pidió al delantero que se concentre en sus objetivos con el equipo.

FIRMEZA. Atlético de Madrid ratificó que no negociará con Barcelona por Julián Álvarez y le dejó un claro mensaje al delantero argentino. (Foto: REUTERS)
FIRMEZA. Atlético de Madrid ratificó que no negociará con Barcelona por Julián Álvarez y le dejó un claro mensaje al delantero argentino. (Foto: REUTERS)
Hace 43 Min

Resumen para apurados

  • Atlético de Madrid decidió no negociar el pase de Julián Álvarez con Barcelona porque consideró que el club catalán no actuó con ética ni profesionalismo.
  • El Consejo de Administración ratificó por unanimidad la medida y le pidió al delantero argentino concentrarse en los objetivos deportivos del equipo colchonero.
  • La decisión frena el interés del conjunto catalán y asegura la continuidad de Julián Álvarez en la delantera rojiblanca de cara a la temporada.
Resumen generado con IA

Atlético de Madrid volvió a dejar en claro su postura sobre el futuro de Julián Álvarez y endureció su posición ante el interés de Barcelona. El Consejo de Administración del conjunto madrileño respaldó por unanimidad la decisión de no negociar con la institución catalana por el delantero argentino.

A través de un comunicado oficial, Atlético de Madrid aseguró que está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, aunque remarcó que deben desarrollarse de manera “ética y profesional” y con respeto entre las instituciones. Sin embargo, inmediatamente después apuntó contra Barcelona.

“Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos”, señaló Atlético de Madrid, en una clara referencia a la postura que ya había adoptado frente al interés de Barcelona.

La dirigencia rojiblanca fue todavía más contundente al referirse específicamente a una posible salida de Julián Álvarez. “Por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez”, afirmó el Consejo de Administración, cerrando la puerta a un acuerdo con Barcelona.

El mensaje de Atlético de Madrid para Julián Álvarez

En medio de la tensión por el futuro del delantero, Atlético de Madrid también decidió enviarle un mensaje directo. La institución aseguró que confía en que Julián Álvarez comprenderá la decisión tomada por el club y que continuará enfocado en trabajar para cumplir los objetivos del equipo.

“El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos”, expresó la entidad, que también destacó el aporte del argentino durante las dos temporadas que lleva defendiendo la camiseta rojiblanca.

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