Desde Europa vienen por Kevin Ortiz: la oferta del Ludogorets y la postura de Atlético Tucumán

Hay además un factor reglamentario que juega en contra de la institución de 25 de Mayo y Chile: si la salida del volante rumbo a Bulgaria se destraba, el club no obtendrá un cupo extra en la AFA para sumar un refuerzo. Al tratarse de una interrupción de préstamo y no de una venta de un jugador propio, ese beneficio le corresponde de manera exclusiva a Rosario Central, dueño de su ficha.