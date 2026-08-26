Desde Europa vienen por Kevin Ortiz: la oferta del Ludogorets y la postura de Atlético Tucumán
El volante central es pretendido desde Bulgaria. Aunque el mediocampista vería con buenos ojos emigrar, en 25 de Mayo y Chile buscan retenerlo. En caso de concretarse su salida, Atlético no liberaría cupo para incorporar.
Resumen para apurados
- Ludogorets de Bulgaria presentó una oferta formal para incorporar a préstamo al mediocampista Kevin Ortiz, cuyo pase pertenece a Rosario Central y juega en Atlético Tucumán.
- Aunque el jugador desea emigrar a Europa, la dirigencia y el cuerpo técnico del Decano pretenden retenerlo hasta que finalice su contrato en diciembre.
- Si se concreta su salida, Atlético Tucumán no obtendrá cupo en AFA para sumar un reemplazo, ya que ese beneficio le corresponde exclusivamente a Rosario Central.
A pesar de que el mercado de pases del fútbol argentino cerró hace tiempo, Atlético Tucumán sigue recibiendo novedades. César Luis Merlo, periodista especializado en transferencias del fútbol internacional, confirmó la oferta: el Ludogorets de Bulgaria quiere a Kevin Ortiz a préstamo por un año, con cargo y opción de compra.
El pase del futbolista pertenece a Rosario Central, pero está a préstamo en el "Decano" con vínculo vigente hasta diciembre.
Ludogorets 🇧🇬 hizo una oferta de préstamo con cargo por un año y con opción de compra por Kevin Ortiz.— César Luis Merlo (@CLMerlo) August 25, 2026
Su pase es de Rosario Central, pero está cedido hasta diciembre en Atlético Tucumán, que no quiere liberarlo. El futbolista ya manifestó su deseo de irse a Europa. pic.twitter.com/g9OagjVUEj
En Atlético, sin embargo, la postura inicial es firme: la dirigencia y el cuerpo técnico no tienen intenciones de liberarlo antes de tiempo. Desde la llegada de Julio César Falcioni fue titular en una sola ocasión —en el empate sin goles frente a Tigre—, pero se ganó un lugar fijo desde el banco: entra casi siempre en los minutos finales para reforzar la mitad de cancha.
Hay además un factor reglamentario que juega en contra de la institución de 25 de Mayo y Chile: si la salida del volante rumbo a Bulgaria se destraba, el club no obtendrá un cupo extra en la AFA para sumar un refuerzo. Al tratarse de una interrupción de préstamo y no de una venta de un jugador propio, ese beneficio le corresponde de manera exclusiva a Rosario Central, dueño de su ficha.