La tormenta de Santa Rosa está cada vez más cerca: cuándo podría llegar a Argentina

Resumen para apurados
- Los pronósticos meteorológicos anticipan mayor inestabilidad y posibles tormentas en Argentina hacia fines de agosto por la tradicional tormenta de Santa Rosa.
- El fenómeno popular se asocia al 30 de agosto, aunque el SMN aclara que responde a cambios estacionales de circulación atmosférica y no ocurre de forma fija ni obligatoria.
- Se prevén lluvias, ráfagas y descenso térmico; la intensidad y las provincias afectadas se confirmarán con la actualización de los modelos en los próximos días.
La tradicional tormenta de Santa Rosa vuelve a estar en el centro de la atención a medida que se acerca el final de agosto. Cada año, este fenómeno despierta expectativas en distintas regiones de la Argentina, aunque los especialistas aclaran que no existe una tormenta que ocurra de manera obligatoria en una fecha determinada.
Para 2026, los pronósticos anticipan un posible período de mayor inestabilidad hacia los últimos días del mes. Sin embargo, todavía no es posible determinar con precisión qué zonas del país podrían verse afectadas ni cuál sería la intensidad de las lluvias o tormentas.
Cuándo podría llegar la tormenta de Santa Rosa en 2026
De acuerdo con las proyecciones disponibles, las condiciones de inestabilidad podrían comenzar a desarrollarse a partir del martes 25 de agosto y aumentar hacia el último fin de semana del mes, especialmente durante el sábado 29 y el domingo 30.
La llamada tormenta de Santa Rosa está asociada popularmente al período cercano al 30 de agosto, pero no se trata de un evento meteorológico con una fecha fija. En realidad, las estadísticas muestran que hacia el cierre de agosto y el comienzo de septiembre pueden darse cambios en la circulación atmosférica que favorecen la aparición de precipitaciones y tormentas en diferentes sectores del país.
Por este motivo, los especialistas suelen hablar de una ventana de varios días alrededor del 30 de agosto, en lugar de establecer una jornada puntual para la llegada del fenómeno.
Qué condiciones meteorológicas podrían presentarse
Durante ese período podrían registrarse un incremento de la nubosidad, lluvias de distinta intensidad y algunas tormentas aisladas. También podrían producirse ráfagas de viento y, posteriormente, un descenso de las temperaturas en determinadas regiones.
De todos modos, todavía no puede determinarse con precisión la intensidad que podrían alcanzar las tormentas ni qué provincias resultarían afectadas. La evolución de los sistemas atmosféricos deberá seguirse durante los próximos días, cuando los modelos meteorológicos permitan obtener pronósticos más precisos.
¿La tormenta de Santa Rosa ocurre todos los años?
Aunque la tradición popular sostiene que alrededor del 30 de agosto suele producirse una tormenta importante, no existe una tormenta de Santa Rosa garantizada cada año.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explican que no hay evidencia de que este fenómeno sea necesariamente más intenso que cualquier otra tormenta. Lo que sí puede observarse es una mayor frecuencia de situaciones de inestabilidad durante el período que rodea el final de agosto.
Por eso, para conocer si finalmente la tormenta de Santa Rosa 2026 llegará con lluvias y tormentas fuertes, habrá que esperar la actualización de los pronósticos a medida que se acerque el fin de semana del 29 y 30 de agosto.