La tormenta de Santa Rosa está cada vez más cerca: cuándo podría llegar a Argentina

La llamada tormenta de Santa Rosa está asociada popularmente al período cercano al 30 de agosto, pero no se trata de un evento meteorológico con una fecha fija. En realidad, las estadísticas muestran que hacia el cierre de agosto y el comienzo de septiembre pueden darse cambios en la circulación atmosférica que favorecen la aparición de precipitaciones y tormentas en diferentes sectores del país.