"Entraron en una fantasy": la contundente respuesta de Sofía Gala por las críticas a la serie de Moria Casán

Resumen para apurados
- Sofía Gala defendió en el programa Puro Show el guion de la biopic de Moria Casán ante las críticas de la familia de Luis Vadalá y desmintió un romance con Fito Páez.
- Tras el éxito de la serie donde interpreta a su madre, la actriz justificó los recortes en la trama y sostuvo que el libreto fue benevolente con el exesposo de Casán.
- La artista cuestionó la difusión de rumores en los medios y ratificó su postura de mantener un perfil reservado para proteger su salud mental frente a la exposición.
La aclamada serie biográfica sobre Moria Casán triunfó como un enorme suceso televisivo de temporada. En ella , la Sofía Gala Castiglione asumió el rol para interpretar a su madre. La producción reunió también a las figuras: Griselda Siciliani y Cecilia Roth, personificando diferentes períodos de la icónica celebridad.
Durante un reciente diálogo al aire, la joven protagonista rompió el silencio sobre las repercusiones del proyecto. Desde el programa Puro Show, la entrevistada abordó con firmeza opiniones del público, cierta disconformidad de la familia de Luis Vadalá y rumores amorosos vinculados al músico Fito Páez. Su postura sincera generó gran revuelo mediático al defender las decisiones creativas tomadas en el guion de la ficción.
El impacto de la serie y la polémica familiar
Con respecto al éxito del proyecto, la actriz valoró de forma sumamente positiva el acompañamiento del público. “Estoy muy contenta, muy agradecida por el amor, principalmente, que está recibiendo la serie”, afirmó conmovida. De igual manera, desestimó las críticas digitales al detallar: “Lo bueno es cuando la gente te da cariño te llega más, ¿viste? Porque la gente se te acerca, te habla. Lo malo no me llega porque no estoy pendiente de eso”.
Por otro lado, la heredera de la vedette opinó abiertamente sobre el conflicto legal iniciado por allegados al exesposo de su madre. “Sí, pienso que la serie dejó muchas cosas afuera de ese personaje, que siento que fueron muy amables con él en la serie, que deberían estar contentos”, sentenció sin rodeos ante el enojo familiar de Luis Vadalá. Asimismo, la artista justificó los límites de la trama al sostener: “Siento que si se empezaba a contar todo lo que pasó, hay que hacer una serie aparte”.
La desmentida sobre Fito Páez y la relación con los medios
La exposición también reavivó viejos rumores sobre un presunto vínculo amoroso con un célebre cantante de rock argentino. Ante estas versiones de romance con Fito Páez, la actriz eligió desmentir rotundamente la supuesta relación sentimental. “Yo lo que quiero aclarar, que creo que está en cualquier archivo, es que yo dije hace mucho tiempo que Fito y yo somos amigos, que nunca habíamos tenido un vínculo de pareja”, señaló. “Y también está bueno pensar esto como algo de la posverdad. Porque no importó lo que yo dijera, ni a mi mamá ni a nadie, a nadie le importó lo que yo dijera. Todos entraron en una fantasy y como que ahora tengo que salir a desmentir algo que ya lo desmentí”, completó para cerrar el tema de raíz.
Bajo esta perspectiva, la persecución constante sobre su intimidad resulta desgastante y difícil de sobrellevar en el día a día. En ese sentido, fundamentó el recurrente silencio ante las cámaras para preservar la salud mental. “Entonces, lo que me pasa es que prefiero siempre no decir nada porque siento que por más que hable la gente va a pensar lo que quiera y los medios van a decir lo que quieran. Cosa que me parece reloco”, concluyó con firmeza la hija de Moria Casán.