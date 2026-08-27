"Entraron en una fantasy": la contundente respuesta de Sofía Gala por las críticas a la serie de Moria Casán

La desmentida sobre Fito Páez y la relación con los medios

La exposición también reavivó viejos rumores sobre un presunto vínculo amoroso con un célebre cantante de rock argentino. Ante estas versiones de romance con Fito Páez, la actriz eligió desmentir rotundamente la supuesta relación sentimental. “Yo lo que quiero aclarar, que creo que está en cualquier archivo, es que yo dije hace mucho tiempo que Fito y yo somos amigos, que nunca habíamos tenido un vínculo de pareja”, señaló. “Y también está bueno pensar esto como algo de la posverdad. Porque no importó lo que yo dijera, ni a mi mamá ni a nadie, a nadie le importó lo que yo dijera. Todos entraron en una fantasy y como que ahora tengo que salir a desmentir algo que ya lo desmentí”, completó para cerrar el tema de raíz.