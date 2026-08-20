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Quién es Diego Tuñón, el músico que fue pareja de Sofía Gala y es padre de la nieta de Moria Casán

Diego Tuñón volvió a quedar en el centro de la escena por su vínculo con Sofía Gala y Moria Casán. Quién es el músico, cuál es su historia con la actriz y qué lugar ocupa en la familia de “La One”.

Diego Tuñón y Sofía Gala junto a su hija, Helena.
Diego Tuñón y Sofía Gala junto a su hija, Helena. Caras
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras el estreno de la serie de Moria Casán en Argentina, Diego Tuñón volvió al foco mediático por ser expareja de Sofía Gala y padre de Helena, la primera nieta de la diva.
  • Fundador y tecladista de Babasónicos, Tuñón estuvo en pareja con Gala entre 2004 y 2010, manteniendo siempre un perfil reservado y alejado de los escándalos de la farándula.
  • La biopic revaloriza su lugar en el clan de Casán y destaca su aporte al rock nacional junto a su linaje literario, al ser sobrino nieto del poeta Raúl González Tuñón.
Resumen generado con IA

El éxito de Moria, la serie biográfica sobre Moria Casán, despertó nuevamente el interés por la vida de la diva y por las personas que forman parte de su entorno familiar. Entre ellas aparece Diego Tuñón, músico argentino que fue pareja de Sofía Gala Castiglione y es el padre de Helena, la primera nieta de Moria.

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Aunque mantuvo durante años un perfil alejado de la exposición mediática, Tuñón tiene una extensa trayectoria dentro de la música argentina y es reconocido especialmente por su participación en Babasónicos.

Quién es Diego Tuñón, el papá de la hija de Sofía Gala

Diego Tuñón nació el 17 de agosto de 1968 en Villa Santa Rita, Buenos Aires. Desde joven estuvo vinculado con la música y durante la década de 1980 comenzó a desarrollar proyectos junto a Adrián Dárgelos y otros músicos que posteriormente formarían Babasónicos.

Tuñón es tecladista, compositor y productor musical y ocupa un lugar histórico dentro de Babasónicos, banda de la que es fundador y con la que participó en la grabación de trece discos de estudio.

A lo largo de más de tres décadas, la agrupación se convirtió en una de las referencias del rock y el pop alternativo argentino y tuvo una importante influencia en la escena musical latinoamericana.

El posteo que Sofía Gala le dedicó a Diego Tuñón, el papá de su hija Helena El posteo que Sofía Gala le dedicó a Diego Tuñón, el papá de su hija Helena Instagram

La relación entre Diego Tuñón y Sofía Gala

La historia entre Diego Tuñón y Sofía Gala Castiglione comenzó en 2004 y se extendió hasta 2010. Durante esos años, ambos mantuvieron una relación que estuvo inevitablemente atravesada por la exposición pública de la familia de Moria Casán.

A diferencia de otros protagonistas del mundo del espectáculo, Tuñón eligió mantener una posición mucho más reservada frente a los medios y evitó convertirse en una figura habitual de los programas de espectáculos.

Fruto de aquella relación nació Helena, en 2008, quien se convirtió en la primera hija de Sofía Gala y en la primera nieta de Moria Casán. Aunque la pareja se separó en 2010, ambos mantuvieron el vínculo familiar y el acompañamiento en la crianza de su hija.

El vínculo de Diego Tuñón con la familia de Moria Casán

La relación con Sofía Gala convirtió a Tuñón en una figura cercana al entorno familiar de Moria Casán. Su vínculo con la actriz y, especialmente, su condición de padre de Helena, lo ubicaron dentro de la historia familiar que ahora vuelve a aparecer en la pantalla a través de la serie biográfica.

Sin embargo, el músico mantuvo una distancia considerable de la exposición mediática que acompañó durante décadas a Moria y a Sofía. Además, la historia familiar del músico también está relacionada con una figura destacada de la literatura argentina: Raúl González Tuñón, su tío abuelo.

El poeta fue una de las figuras relevantes de la literatura argentina del siglo XX. Estuvo vinculado al movimiento de Boedo, fue militante del Partido Comunista y trabajó como corresponsal durante la Guerra Civil Española.

Además, mantuvo vínculos con importantes escritores de su época, entre ellos Pablo Neruda y Federico García Lorca. De esta manera, Diego Tuñón reúne dos vínculos con la cultura argentina: por un lado, una extensa trayectoria dentro del rock nacional como integrante de Babasónicos y, por otro, una historia familiar ligada a una de las figuras destacadas de la literatura del país.

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