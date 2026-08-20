Moria Casán: cuál es su verdadero nombre y la historia detrás de su identidad

Resumen para apurados
- Moria Casán se llama en realidad Ana María Casanova, ya que en 1946 las leyes del registro civil porteño impidieron que su madre la inscribiera como Moria.
- Al iniciar su carrera en el teatro de revista, adoptó el nombre artístico que luego expandió con éxito a la televisión, el cine y la conducción de programas.
- Su seudónimo y el apodo 'La One' trascendieron los escenarios, consolidándola como una figura icónica e influyente de la cultura popular argentina.
Moria Casán es uno de los nombres más reconocibles del espectáculo argentino. A lo largo de varias décadas, la actriz, vedette y conductora construyó una identidad propia que trascendió el teatro, la televisión y el cine.
Sin embargo, detrás de ese nombre artístico existe una historia relacionada con su nacimiento y con una elección que había hecho su madre, pero que finalmente no pudo quedar registrada de esa manera.
Cuál es el verdadero nombre de Moria Casán
El nombre real de Moria Casán es Ana María Casanova. La artista nació en Buenos Aires el 16 de agosto de 1946 y fue inscripta con ese nombre debido a las normas de registro vigentes en aquella época. Según la historia que se conoce sobre su identidad, su madre había elegido llamarla Moria Elizabeth, pero ese nombre no pudo ser registrado bajo las reglas existentes en el momento de su nacimiento.
Por ese motivo, finalmente fue inscripta como Ana María Casanova. Con el paso de los años, sin embargo, ese nombre quedó prácticamente relegado frente al personaje artístico que la acompañaría durante toda su trayectoria.
La elección de Moria Casán terminó siendo mucho más que un nombre para su carrera. Se transformó en una identidad propia dentro de la cultura popular argentina y quedó asociada a una personalidad artística marcada por su estilo frontal y provocador.
Cómo se convirtió en Moria Casán
El nombre artístico acompañó prácticamente todas las etapas de su carrera. Desde sus comienzos en el teatro de revista, la artista fue construyendo una figura que luego se expandió hacia el cine y la televisión. A lo largo de los años, trabajó en escenarios de la avenida Corrientes, Mar del Plata y Villa Carlos Paz, además de participar en numerosas películas.
La televisión también fue fundamental para consolidar su popularidad. Moria Casán participó de diferentes formatos, protagonizó campañas publicitarias y se destacó como conductora de programas de entrevistas y talk shows.
Su trayectoria también incluyó actividades vinculadas con el mundo empresarial y la representación artística.
Por qué le dicen “La One” a Moria Casán
Además de Moria, existe otro nombre que quedó estrechamente ligado a la figura de la artista: “La One”. El apodo se utiliza para destacar el lugar que ocupa dentro del espectáculo argentino y funciona como una extensión de su personaje público. Con el paso del tiempo, “La One” quedó incorporado al lenguaje habitual de la televisión y la farándula para referirse a la actriz.
Así, tanto su nombre artístico como su apodo terminaron formando parte de una identidad que excedió su trabajo profesional. Moria Casán se convirtió en una marca reconocible del espectáculo argentino, construida a lo largo de décadas de presencia en escenarios, películas y programas de televisión.