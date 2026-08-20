Moria Casán: cuál es su verdadero nombre y la historia detrás de su identidad

Cuál es el verdadero nombre de Moria Casán

El nombre real de Moria Casán es Ana María Casanova. La artista nació en Buenos Aires el 16 de agosto de 1946 y fue inscripta con ese nombre debido a las normas de registro vigentes en aquella época. Según la historia que se conoce sobre su identidad, su madre había elegido llamarla Moria Elizabeth, pero ese nombre no pudo ser registrado bajo las reglas existentes en el momento de su nacimiento.