EspectáculosTV, Cine y Series

La charla entre Moria Casán y Sofía Gala que se volvió viral en la serie: "Quiero que seas libre"

La serie sobre la vida de Moria Casán generó repercusiones en redes sociales, pero una escena con su hija Sofía Gala se destacó especialmente por su particular mirada sobre la maternidad, la libertad y la autonomía.

Moria Casán y Sofía Gala protagonizan una de las escenas más comentadas de la serie
Moria Casán y Sofía Gala protagonizan una de las escenas más comentadas de la serie Infobae
Por Mercedes Mosca Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • Tras el estreno de la serie de Moria Casán, se viralizó una escena donde la diva dialoga con su hija Sofía Gala sobre la libertad y la crianza no tradicional tras su divorcio.
  • Ambientada en Parque Leloir tras la ruptura con Mario Castiglione, la conversación muestra a Moria definiéndose como «marciana» y promoviendo la autonomía mutua sin mandatos.
  • El intercambio consolida el impacto de la serie en el debate público sobre la maternidad independiente y reafirma el perfil disruptivo de la diva en la cultura popular.
Resumen generado con IA

El estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán generó todo tipo de reacciones y puso nuevamente a la diva en el centro de la conversación. Sin embargo, hubo una escena en particular que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: el diálogo entre Moria y su hija, Sofía Gala, durante una charla en el jardín de la casa familiar de Parque Leloir.

¿Por qué Moria Casán estuvo presa?: qué pasó realmente en Paraguay con las joyas

¿Por qué Moria Casán estuvo presa?: qué pasó realmente en Paraguay con las joyas

La secuencia muestra a la protagonista en un momento personal complejo, atravesado por su separación de Mario Castiglione, padre de Sofía. En ese contexto, Moria mantiene con su hija una conversación en la que expone, con la frontalidad que la caracteriza, su particular manera de entender la maternidad, la libertad y la autonomía.

La charla entre Moria y Sofía Gala que sorprendió a los espectadores

En la escena, Moria le anticipa a su hija que a partir de ese momento serán ellas dos y que la convivencia estará marcada por reglas diferentes a las tradicionales. “De ahora en más vamos a ser vos y yo, solas. Esto va a ser un poco anárquico, ¿eh? Quiero que seas libre y quiero seguir siéndolo yo también”, le dice.

A partir de allí, la conversación gira alrededor de la libertad individual. Moria plantea que Sofía debe tomar sus propias decisiones y aprender a desenvolverse a partir de sus experiencias, sin quedar condicionada por las expectativas de otras personas.

La protagonista incluso le explica que no cree en postergar deseos o decisiones por terceros y le transmite una de las ideas centrales de su forma de ver la vida: la importancia de la autonomía.

“Yo soy una marciana”: la frase de Moria que se volvió viral

Uno de los momentos más comentados de la escena llega cuando Sofía Gala le pregunta a su madre por qué es diferente y si esa característica tiene que ver con su condición de estrella.

La respuesta de Moria resume, con su particular estilo, la identidad que construyó a lo largo de su vida. “No, mi amor, yo no soy una estrella, yo soy una marciana”, responde.

La frase rápidamente se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos de la serie y reforzó una de las características centrales de la protagonista: su decisión de mantenerse al margen de los modelos establecidos.

La particular mirada de Moria Casán sobre la maternidad

A lo largo de la conversación, Moria también se distancia de la imagen tradicional de una madre que busca proteger a su hija de cada dificultad. Explica que estará presente para Sofía, pero que no pretende vivir su vida por ella ni evitarle las experiencias necesarias para aprender.

En ese sentido, plantea la maternidad como una relación basada en la libertad y la presencia, más que en el control. “Siempre voy a estar ahí para vos”, le asegura, al mismo tiempo que reconoce que no se considera una persona capaz de dar consejos.

La escena sintetiza así varios de los ejes que atraviesan la serie: la independencia, la autoeducación, la libertad individual y una forma de entender el vínculo entre madre e hija alejada de los mandatos tradicionales.

Por eso, más allá de las distintas opiniones que generó la producción, este diálogo entre Moria Casán y Sofía Gala se transformó en uno de los momentos que más repercusión tuvo entre los espectadores.

Temas Moria CasánSofía Gala
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Moria Casán y Luis Vadalá: así fue la historia de amor que volvió a estar en boca de todos tras el estreno de la serie de la diva en Netflix

Moria Casán y Luis Vadalá: así fue la historia de amor que volvió a estar en boca de todos tras el estreno de la serie de la diva en Netflix

La escena más fuerte de la serie de Moria Casán: recrearon la violencia que sufrió

La escena más fuerte de la serie de Moria Casán: recrearon la violencia que sufrió

Marcelo Polino reveló la inesperada actitud de Lali Espósito durante la grabación de la serie de Moria

Marcelo Polino reveló la inesperada actitud de Lali Espósito durante la grabación de la serie de Moria

Lo más popular
Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales
1

Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado
2

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
3

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur
4

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad
5

Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
2

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
3

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach
4

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros
5

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros

Más Noticias
La tormenta de Santa Rosa está cada vez más cerca: cuándo podría llegar a Argentina

La tormenta de Santa Rosa está cada vez más cerca: cuándo podría llegar a Argentina

Con mucho esfuerzo compraron una motito para su hija por el Día del Niño y se la robaron del estacionamiento del súper

Con mucho esfuerzo compraron una motito para su hija por el Día del Niño y se la robaron del estacionamiento del súper

Hora y TV: Thiago Tirante busca extender su semana soñada en el Masters de Cincinnati

Hora y TV: Thiago Tirante busca extender su semana soñada en el Masters de Cincinnati

Video: atacaron a piedrazos y botellazos a jóvenes que se juntaron a farmear aura en Mar del Plata

Video: atacaron a piedrazos y botellazos a jóvenes que se juntaron a "farmear aura" en Mar del Plata

El Niño ya está activo en Argentina: cuándo alcanzará su fuerza considerable, según el SMN

El Niño ya está activo en Argentina: cuándo alcanzará su "fuerza considerable", según el SMN

Alerta amarilla del SMN: lluvias, viento y nevadas afectan a varias provincias este miércoles

Alerta amarilla del SMN: lluvias, viento y nevadas afectan a varias provincias este miércoles

Expo Sobre Ruedas 2026: tres días para vivir la pasión por los vehículos, la movilidad y el entretenimiento en Tucumán

Expo Sobre Ruedas 2026: tres días para vivir la pasión por los vehículos, la movilidad y el entretenimiento en Tucumán

Cómo preparar budín húmedo de coco saludable: la receta sin azúcar, sin gluten y sin lácteos

Cómo preparar budín húmedo de coco saludable: la receta sin azúcar, sin gluten y sin lácteos

Comentarios