La charla entre Moria Casán y Sofía Gala que se volvió viral en la serie: "Quiero que seas libre"

El estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán generó todo tipo de reacciones y puso nuevamente a la diva en el centro de la conversación. Sin embargo, hubo una escena en particular que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: el diálogo entre Moria y su hija, Sofía Gala, durante una charla en el jardín de la casa familiar de Parque Leloir.