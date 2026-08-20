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Fórmula 1: horarios, circuito y todo lo que hay que saber del GP de Países Bajos

La Fórmula 1 vuelve a la acción después del receso. El GP de Países Bajos se disputará en un circuito histórico, veloz y exigente.

EN ACCIÓN. Franco Colapinto intentará seguir dando pasos hacia adelante en el exigente circuito de Zandvoort.
EN ACCIÓN. Franco Colapinto intentará seguir dando pasos hacia adelante en el exigente circuito de Zandvoort.
Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • La Fórmula 1 disputa este fin de semana el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, donde el argentino Franco Colapinto competirá con Alpine tras el receso de la temporada.
  • La fecha 12 incluye carrera sprint y se corre en un trazado histórico y estrecho de 14 curvas con peraltes pronunciados que exigen una alta gestión de neumáticos.
  • La exigencia técnica de la pista y el formato sprint serán determinantes para el rendimiento de Colapinto y la suma de puntos clave en el campeonato de Alpine.
Resumen generado con IA

La Fórmula 1 retomará su actividad con el Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la duodécima fecha de la temporada 2026. La competencia se disputará entre este viernes y este domingo en el circuito de Zandvoort, con Franco Colapinto como uno de los representantes de Alpine.

El cronograma del GP de Países Bajos

La actividad comenzará este viernes y tendrá una particularidad: habrá clasificación para la carrera sprint, que se disputará el sábado antes de la clasificación tradicional.

Viernes 21 de agosto

- Práctica libre 1: 7.30.

- Clasificación sprint: 11.30.

Sábado 22 de agosto

- Sprint: 7.

- Clasificación: 11.

Domingo 23 de agosto

- Carrera: 10.

Cómo es el circuito de Zandvoort

El trazado neerlandés tiene una larga historia dentro del automovilismo. Fue inaugurado en 1948 y recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 1952, cuando el italiano Alberto Ascari, con Ferrari, se quedó con la victoria.

Después de permanecer 35 años fuera del calendario, Zandvoort volvió a formar parte de la máxima categoría en 2021.

Una de sus características más reconocibles es la curva Tarzán, que presenta una inclinación de 18 grados y supera incluso el peralte del Indianapolis Motor Speedway. El circuito también se caracteriza por ser relativamente estrecho, una condición que dificulta los adelantamientos.

El trazado exige, además, una gestión cuidadosa de los neumáticos. Las características de sus curvas generan una importante demanda de tracción y desgaste, por lo que el cuidado de las gomas puede convertirse en uno de los factores determinantes durante la carrera.

Las principales características de Zandvoort

- Longitud: 4,259 kilómetros.

- Vueltas: 72.

- Distancia total: 306,587 kilómetros.

- Curvas: 14.

- Récord de vuelta: 1'11''097, Lewis Hamilton (2021).

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