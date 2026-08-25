Qué decidió Alpine tras la dura sanción a Franco Colapinto

Resumen para apurados
- Alpine decidió no apelar la sanción impuesta a Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos por adelantar bajo bandera amarilla, dejando firme su 14° puesto.
- El piloto argentino sufrió un 'drive-through' tras superar a Tsunoda y perdió 3 puntos de superlicencia. Alpine evitó reclamar al depender de la interpretación de los comisarios.
- Con la penalización confirmada, Colapinto deberá cuidar su puntaje en la superlicencia mientras busca sumar puntos en las próximas fechas del campeonato de Fórmula 1.
La bronca de Franco Colapinto no tendrá continuidad en los escritorios. Alpine decidió no apelar la sanción que recibió el argentino durante el Gran Premio de Países Bajos, por lo que el castigo impuesto por los comisarios en Zandvoort quedará firme.
Colapinto había recibido un drive-through por superar a Yuki Tsunoda mientras regía una bandera amarilla provocada por el accidente de Max Verstappen. La decisión resultó determinante para una carrera que había comenzado de manera prometedora para el argentino.
Después de una gran largada, Colapinto había conseguido avanzar rápidamente hasta el 10° puesto. Sin embargo, el paso obligatorio por boxes lo relegó al fondo del clasificador y lo obligó a reconstruir su carrera. Finalmente terminó 14°.
El castigo también tuvo consecuencias más allá del resultado: los comisarios le quitaron tres puntos de su superlicencia.
Colapinto no ocultó su malestar una vez terminada la competencia. Consideró la penalización "bastante injusta" y "extremadamente dura", especialmente por las condiciones en las que se produjo la maniobra.
Por qué Alpine decidió no apelar
La postura de Alpine contrasta con lo ocurrido meses atrás en el Gran Premio de Mónaco. Allí, la escudería había utilizado el Derecho de Revisión para cuestionar las sanciones por exceso de velocidad en el pit lane que habían recibido Colapinto y Pierre Gasly.
Aquella presentación prosperó. La FIA revisó los registros, corrigió las penalizaciones y Gasly recuperó el tercer puesto, después de haber sido relegado inicialmente hasta la séptima posición.
La diferencia está en el tipo de infracción. En Mónaco, Alpine podía respaldar su reclamo con datos técnicos y registros de velocidad concretos. En Zandvoort, en cambio, la sanción surgió de una maniobra en pista bajo bandera amarilla y de la interpretación realizada por los comisarios.
Por eso, pese al fuerte malestar de Colapinto, Alpine optó esta vez por no avanzar con una revisión. El 14° puesto, el drive-through y la pérdida de tres puntos de la superlicencia quedarán firmes.