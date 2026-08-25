DeportesMotores

Qué decidió Alpine tras la dura sanción a Franco Colapinto

La escudería francesa resolvió no apelar la sanción que condicionó la carrera del argentino en Zandvoort. El piloto había calificado el castigo como "extremadamente duro".

Colapinto fue sancionado en el GP de Países Bajos.
Colapinto fue sancionado en el GP de Países Bajos.
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Alpine decidió no apelar la sanción impuesta a Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos por adelantar bajo bandera amarilla, dejando firme su 14° puesto.
  • El piloto argentino sufrió un 'drive-through' tras superar a Tsunoda y perdió 3 puntos de superlicencia. Alpine evitó reclamar al depender de la interpretación de los comisarios.
  • Con la penalización confirmada, Colapinto deberá cuidar su puntaje en la superlicencia mientras busca sumar puntos en las próximas fechas del campeonato de Fórmula 1.
Resumen generado con IA

La bronca de Franco Colapinto no tendrá continuidad en los escritorios. Alpine decidió no apelar la sanción que recibió el argentino durante el Gran Premio de Países Bajos, por lo que el castigo impuesto por los comisarios en Zandvoort quedará firme.

Colapinto había recibido un drive-through por superar a Yuki Tsunoda mientras regía una bandera amarilla provocada por el accidente de Max Verstappen. La decisión resultó determinante para una carrera que había comenzado de manera prometedora para el argentino.

Después de una gran largada, Colapinto había conseguido avanzar rápidamente hasta el 10° puesto. Sin embargo, el paso obligatorio por boxes lo relegó al fondo del clasificador y lo obligó a reconstruir su carrera. Finalmente terminó 14°.

El castigo también tuvo consecuencias más allá del resultado: los comisarios le quitaron tres puntos de su superlicencia.

Colapinto no ocultó su malestar una vez terminada la competencia. Consideró la penalización "bastante injusta" y "extremadamente dura", especialmente por las condiciones en las que se produjo la maniobra.

Por qué Alpine decidió no apelar

La postura de Alpine contrasta con lo ocurrido meses atrás en el Gran Premio de Mónaco. Allí, la escudería había utilizado el Derecho de Revisión para cuestionar las sanciones por exceso de velocidad en el pit lane que habían recibido Colapinto y Pierre Gasly.

Aquella presentación prosperó. La FIA revisó los registros, corrigió las penalizaciones y Gasly recuperó el tercer puesto, después de haber sido relegado inicialmente hasta la séptima posición.

La diferencia está en el tipo de infracción. En Mónaco, Alpine podía respaldar su reclamo con datos técnicos y registros de velocidad concretos. En Zandvoort, en cambio, la sanción surgió de una maniobra en pista bajo bandera amarilla y de la interpretación realizada por los comisarios.

Por eso, pese al fuerte malestar de Colapinto, Alpine optó esta vez por no avanzar con una revisión. El 14° puesto, el drive-through y la pérdida de tres puntos de la superlicencia quedarán firmes.

Temas Fórmula 1Max VerstappenPaíses BajosPierre GaslyFranco ColapintoAlpine
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una baja inesperada y un enroque de pilotos: el sacudón que cambia la grilla de la Fórmula 1

Una baja inesperada y un enroque de pilotos: el sacudón que cambia la grilla de la Fórmula 1

Franco Colapinto lidera el ranking de reacción en las largadas de la Fórmula 1

Franco Colapinto lidera el ranking de reacción en las largadas de la Fórmula 1

La reflexión de Franco Colapinto sobre el odio en las redes sociales: “Tenemos que poner un límite”

La reflexión de Franco Colapinto sobre el odio en las redes sociales: “Tenemos que poner un límite”

Fórmula 1: Max Verstappen disipó todas las dudas y renovó con Red Bull hasta 2030

Fórmula 1: Max Verstappen disipó todas las dudas y renovó con Red Bull hasta 2030

Dos recuerdos de Países Bajos para Colapinto: sanciones

Dos recuerdos de Países Bajos para Colapinto: sanciones

Lo más popular
Filicidio y posterior suicidio en Tucumán: hallaron muertos a un niño de ocho años y a su padre en una vivienda de Entre Ríos al 1.100
1

Filicidio y posterior suicidio en Tucumán: hallaron muertos a un niño de ocho años y a su padre en una vivienda de Entre Ríos al 1.100

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional
2

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Filicidio en Tucumán: la carta que dejó el padre antes de matar a su hijo y quitarse la vida
3

Filicidio en Tucumán: la carta que dejó el padre antes de matar a su hijo y quitarse la vida

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3
4

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
5

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Ranking notas premium
Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV
1

Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV

Hay 822 casas vacías solo en el área central de la capital tucumana
2

Hay 822 casas vacías solo en el área central de la capital tucumana

Van a la Corte Suprema por la calle que se desafectó para un barrio privado en El Manantial
3

Van a la Corte Suprema por la calle que se desafectó para un barrio privado en El Manantial

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
4

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT
5

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Más Noticias
Filicidio en Tucumán: la carta que dejó el padre antes de matar a su hijo y quitarse la vida

Filicidio en Tucumán: la carta que dejó el padre antes de matar a su hijo y quitarse la vida

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

La FIA respondió a las críticas por la sanción a Colapinto en Países Bajos: qué dice el comunicado

La FIA respondió a las críticas por la sanción a Colapinto en Países Bajos: qué dice el comunicado

Filicidio y posterior suicidio en Tucumán: hallaron muertos a un niño de ocho años y a su padre en una vivienda de Entre Ríos al 1.100

Filicidio y posterior suicidio en Tucumán: hallaron muertos a un niño de ocho años y a su padre en una vivienda de Entre Ríos al 1.100

Cuándo juegan Las Leonas contra Australia por las semifinales del Mundial 2026

Cuándo juegan Las Leonas contra Australia por las semifinales del Mundial 2026

Horóscopo chino: los signos que tendrán un reinicio clave y serán favorecidos este martes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán un reinicio clave y serán favorecidos este martes, según Ludovica Squirru

Alerta naranja y amarilla por temporal extremo: prevén ráfagas de 110 km/h y 150 cm de nieve en zonas para este martes

Alerta naranja y amarilla por temporal extremo: prevén ráfagas de 110 km/h y 150 cm de nieve en zonas para este martes

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3

Comentarios