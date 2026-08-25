La FIA respondió a las críticas por la sanción a Colapinto en Países Bajos: qué dice el comunicado

Resumen para apurados
- La FIA defendió este martes a los comisarios del GP de Países Bajos y repudió las amenazas recibidas tras sancionar al piloto Franco Colapinto.
- La controversia surgió luego de que el argentino fuera penalizado por infringir banderas amarillas en Zandvoort, desatando el enojo de simpatizantes en redes.
- El organismo reforzó su campaña contra el abuso digital y advirtió que no tolerará hostigamientos personales, marcando límites al debate sobre fallos deportivos.
La polémica que dejó el último Gran Premio de Países Bajos no terminó con la bandera a cuadros. La sanción que recibió Franco Colapinto por una infracción bajo banderas amarillas generó un fuerte rechazo entre los seguidores del piloto argentino y derivó en una ola de críticas contra los comisarios deportivos de la FIA en las redes sociales.
Este martes, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) salió públicamente en defensa de los jueces y condenó los mensajes de abuso y acoso que recibieron después de la carrera disputada en Zandvoort.
El organismo marcó una diferencia entre cuestionar una decisión deportiva (algo que considera parte natural de cualquier competencia) y convertir ese desacuerdo en ataques personales contra quienes deben aplicar el reglamento. “La discrepancia con las decisiones es parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas o ataques personales”, señaló la FIA en su comunicado.
La reacción llegó después de una carrera en la que varios pilotos fueron sancionados por diferentes situaciones. Entre ellos estuvieron Colapinto y Liam Lawson, castigados por infracciones relacionadas con banderas amarillas, mientras que Carlos Sainz recibió una penalización por provocar una colisión.
Qué dijo la FIA sobre los ataques a los comisarios
La FIA explicó que sus comisarios fueron blanco de ataques en internet luego de aplicar sanciones contempladas por el reglamento.
El organismo también recordó que el problema de la violencia digital no es nuevo dentro del automovilismo. En los últimos años impulsó, junto con otros actores del deporte, la iniciativa United Against Online Abuse, destinada a combatir el acoso y las agresiones en redes sociales.
La postura de la federación fue contundente: se puede discutir una decisión, cuestionar el criterio utilizado por los jueces e incluso considerar que una sanción fue excesiva. Lo que no puede aceptarse, según la FIA, son las amenazas o los ataques personales.
El mensaje apareció apenas dos días después de la carrera de Zandvoort y tuvo como telón de fondo el fuerte debate generado por el castigo que recibió Colapinto.