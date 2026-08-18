¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

Resumen para apurados
- El SMN prevé posible inestabilidad y lluvias a fines de agosto en Tucumán, el Litoral y la región central por el choque de masas de aire de la tormenta de Santa Rosa.
- El mito data de 1615 en Perú y climatológicamente abarca del 25 de agosto al 4 de septiembre, con antecedentes de fuertes temporales en fechas similares.
- La ocurrencia efectiva del fenómeno dependerá de la dinámica atmosférica en los próximos días, mientras las provincias monitorean la evolución del tiempo.
A medida que agosto entra en su tramo final, renace en el imaginario colectivo el interés por uno de los mitos populares y climatológicos más arraigados de la región: la tormenta de Santa Rosa. Asociada históricamente con precipitaciones intensas, ráfagas de viento e inestabilidad en el ambiente, esta festividad popular vuelve a poner en alerta a diversas provincias, entre ellas Tucumán, donde el cierre del invierno suele estar marcado por la variación térmica y la creciente probabilidad de lluvias.
Aunque la festividad religiosa de Santa Rosa de Lima se celebra formalmente el 30 de agosto, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señalan que la ventana de análisis para este tipo de eventos climáticos abarca unos cinco días antes y cinco días después de la fecha festiva, extendiendo el período de observación entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre. Sin embargo, las fluctuaciones atmosféricas pueden adelantar o demorar el fenómeno hasta quince días.
Los orígenes del mito de la tormenta de Santa Rosa
El origen de esta tradición se remonta al año 1615 en Perú, cuando se atribuyó a las oraciones de la religiosa la desatación de una violenta tempestad que impidió el desembarco de piratas holandeses en Lima. Con el correr de los siglos, el relato caló profundo en el Río de la Plata y el Norte argentino, donde cualquier temporal registrado a fines de agosto o principios de septiembre suele ser etiquetado bajo el nombre de la tormenta de Santa Rosa.
¿Qué dice el pronóstico para Tucumán?
Para Tucumán y el resto de la región, el tramo final de agosto plantea un escenario caracterizado por el ascenso de las temperaturas y el choque con masas de aire más frías. Si bien el SMN enfatiza que la tormenta de Santa Rosa no constituye un fenómeno científico estricto ni un evento de ocurrencia obligatoria todos los años, los modelos a corto plazo anticipan la posibilidad de precipitaciones e inestabilidad hacia la última semana del mes, con especial impacto en el Litoral, la región central y franjas del norte del país.
El antecedente reciente de 2024, cuando un intenso temporal afectó con fuerza a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos precisamente el 30 de agosto, reaviva la atención social. Para este 2026, los especialistas sostienen que la concreción de la tormenta de Santa Rosa dependerá de la dinámica atmosférica que se consolide sobre el territorio nacional durante los próximos días.