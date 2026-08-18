¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

¿Qué dice el pronóstico para Tucumán?

Para Tucumán y el resto de la región, el tramo final de agosto plantea un escenario caracterizado por el ascenso de las temperaturas y el choque con masas de aire más frías. Si bien el SMN enfatiza que la tormenta de Santa Rosa no constituye un fenómeno científico estricto ni un evento de ocurrencia obligatoria todos los años, los modelos a corto plazo anticipan la posibilidad de precipitaciones e inestabilidad hacia la última semana del mes, con especial impacto en el Litoral, la región central y franjas del norte del país.