¿Una banda tenía un centro de acopio en la provincia?

Cuatro personas fueron detenidas que integrarían una organización que tendría su base de operaciones en Tucumán. El grupo quedó al descubierto en un operativo que se realizó en La Rioja, en el que se secuestraron 151 kilos de marihuana y dos de cocaína. Según las autoridades de esa provincia, se trató del mayor decomiso de la historia de esa jurisdicción.