¿Una banda tenía un centro de acopio en la provincia?

Resumen para apurados
- Cuatro personas fueron detenidas en La Rioja tras incautarles 153 kilos de droga valuada en $3.000 millones, en el mayor decomiso narco de la historia de esa provincia.
- El operativo concluyó tras seis meses de investigación federal al interceptar un auto en un hotel céntrico. La banda traía la sustancia desde Bolivia vía Tucumán.
- La Justicia Federal investiga a Tucumán como presunto centro de acopio y distribución regional, por lo que no descartan futuros allanamientos y nuevas detenciones.
Cuatro personas fueron detenidas que integrarían una organización que tendría su base de operaciones en Tucumán. El grupo quedó al descubierto en un operativo que se realizó en La Rioja, en el que se secuestraron 151 kilos de marihuana y dos de cocaína. Según las autoridades de esa provincia, se trató del mayor decomiso de la historia de esa jurisdicción.
Según pudo establecer LA GACETA, tres hombres y una mujer habían viajado entre el domingo por la tarde y el lunes en un vehículo hasta esa provincia. Los acusados decidieron alojarse en un hotel céntrico.
Los policías se presentaron en el lugar y revisaron el vehículo que utilizaron en el viaje. Allí encontraron la droga, que fue valuada en $3.000 millones. Tenían la información que se detendrían en ese lugar para realizar la transacción o descansar y seguir el viaje el martes.
“Es una investigación que desde hace seis meses venía llevando adelante la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, bajo la órbita de la Justicia Federal. Nunca antes se había secuestrado tanta droga en esta provincia”, señaló Miguel Zárate, ministro de Seguridad riojano.
Según la información brindada por Zárate, los detenidos formaban parte de una banda que operaba en el norte del país y que habría intentado ingresar esa importante cantidad de estupefacientes a La Rioja. No se determinó cuál era el destino final de la sustancia que se transportaba.
En un primer momento se informó que todos los detenidos eran oriundos de Tucumán, pero esa información fue descartada con el transcurso de las horas. Sí hubo un tucumano que fue arrestado. Se trata de Paulo Alejandro Benavidez (44 años), que tiene una causa por droga en Santiago del Estero y otra por lesiones en Salta.
Los otros arrestados fueron Blanca Trinidad Aparicio (45), domiciliada en Orán, Salta, y Diego Ernesto Hoyos (40), con domicilio en La Banda, Santiago del Estero. La identidad del cuarto arrestado no trascendió hasta el cierre de esta edición.
Los pesquisas riojanos pondrán sus ojos en nuestra provincia. Suponen que la droga fue enviada desde estas tierras, aunque hasta el momento no pudieron determinar el lugar exacto. Tampoco descartan que haya más personas involucradas, por lo que no se descarta que se realicen allanamientos.
La teoría que manejan los investigadores es que la droga ingresaba al país desde Bolivia. De allí se la trasladaba a algún lugar de Tucumán que funcionaba como centro de acopio. “Es una cantidad importante, no cualquiera mueve tantos kilos”, sostuvo un funcionario de la Justicia Federal riojana.
No sería la primera vez que Tucumán queda en el centro de una investigación por ser un lugar de “enfriamiento” de drogas. En enero pasado, policías de la comisaría de Lastenia que investigaban una causa de amenazas, allanaron un taller mecánico ubicado en San Juan al 1.800. Allí encontraron 160 kilos de marihuana.
Lo poco que se supo de esa investigación es que la propiedad había sido alquilada por un hombre de Santiago del Estero desde hacía varios meses. Vecinos coincidieron en señalar que era habitual el movimiento de camionetas y utilitarios.
Los pesquisas sospecharon que allí acondicionaban los vehículos para esconder la droga y poder enviarla a distintas provincias. Nunca trascendió la situación procesal de los tres detenidos en el lugar.