Filicidio en Tucumán: los detalles desconocidos del crimen de Ignacio y de su padre
El crimen del niño de 8 años dejó interrogantes que van mucho más allá de la investigación judicial: la violencia dentro de los hogares, la falta de redes de contención y una realidad que los números muestran con creciente preocupación en Tucumán.
Resumen para apurados
- En Tucumán, Oscar Sosa (38), bajo arresto domiciliario, asesinó a su hijo Ignacio (8), con autismo severo, y se suicidó agobiado por su situación personal y judicial.
- El hombre cuidaba solo al menor tras separarse y temía volver a prisión en Córdoba. La violencia intrafamiliar representa casi la mitad de las muertes violentas en la provincia.
- El caso reabre el debate sobre la falta de redes de contención estatal y económica para familias con discapacidad, y la necesidad de prevenir la violencia puertas adentro.
“Ahora todos saldrán a decir un montón de estupideces. Pero la realidad es que nadie puede saber qué pasó por la cabeza de ese hombre para que terminara matando a ese niño”, sostuvo Gustavo Herrera, vecino de Oscar Mauricio Sosa, el hombre de 38 años que asesinó a su hijo Ignacio, de 8 años, un pequeño que padecía un cuadro severo de autismo. “No hay excusa posible. Hay que estar muy enfermo para matar a un niño”, agregó Lucinda Jiménez.
El filicidio registrado en Villa Alem conmocionó a los tucumanos. Fue tema de conversación en los lugares de trabajo, en las mesas de café y en los hogares. “Horror” fue la palabra más utilizada para describir lo ocurrido. Pero este caso tuvo una repercusión aún mayor por una razón evidente: la víctima fue un niño.
En lo que va del año se registraron 26 homicidios en Tucumán. El dato más preocupante es que, con seis casos, la violencia intrafamiliar aparece como el principal móvil de los crímenes. Esa cifra adquiere otra dimensión si se la suma a los cuatro femicidios contabilizados hasta el momento. Entre ambos fenómenos representan casi la mitad de las muertes violentas registradas en la provincia durante estos ocho meses. Más que las vinculadas con la inseguridad o con la violencia asociada al narcotráfico.
En más de una oportunidad, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, manifestó públicamente su preocupación por esta tendencia. “Esto ya no es solamente una cuestión de persecución penal. Es necesario que intervengan otras áreas del Estado para intentar revertir estos índices. Muchas veces desconocemos lo que ocurre dentro de un hogar”, reconoció.
Una situación diferente
El caso de Villa Alem presenta características particulares. Sosa cumplía arresto domiciliario en una causa por drogas tramitada en Córdoba y había obtenido ese beneficio porque estaba a cargo del cuidado de Ignacio.
Según relataron familiares, tras separarse de su pareja hace aproximadamente dos meses, quedó como principal responsable del niño. “Se vio solo, desbordado. No tenía trabajo y no podía salir. Lo ayudábamos entre los hermanos”, señaló una de sus hermanas. “Hubo una acumulación de situaciones que lo fueron afectando”, agregó durante una entrevista con LG Play.
Los investigadores intentan reconstruir el contexto personal en el que se produjo la tragedia. Entre los elementos que analizan figura la posibilidad de que Sosa debiera regresar a Córdoba para afrontar instancias judiciales pendientes. “En la carta menciona su preocupación por el futuro del niño y por quién podría hacerse cargo de él”, señaló una fuente vinculada a la investigación.
La carga invisible
El crimen de Ignacio tiene una particularidad. La víctima tenía un severo cuadro de autismo y su padre no contaba con los recursos necesarios ni la colaboración para atenderlo. Esta situación movilizó aún a los padres de niño TEA de la provincia, según los testimonios que pudo obtener LA GACETA.
Marisa, madre de un adolescente con autismo, aseguró que muchas personas opinan sin conocer la realidad cotidiana de quienes atraviesan esa situación. “Bajo ningún aspecto justifico lo que hizo ese hombre. Lo que digo es que nadie que no viva esta experiencia puede comprender completamente lo que implica. Ser madre o padre de un chico con autismo requiere una paciencia enorme y un amor incondicional”, expresó entre lágrimas.
“Vivimos en una sociedad que se considera inclusiva, pero que todavía entiende muy poco de esta problemática. Perdí la cuenta de las veces que escuché a desconocidos decir que mi hijo era un chico caprichoso cuando sufría una crisis en el centro. No alcanza con bajar las luces o la música en algunos comercios”, añadió.
Pedro Ramírez, padre de un niño con autismo, coincidió en que muchas familias enfrentan enormes dificultades. “Este caso me genera una profunda angustia. Una persona que cumple arresto domiciliario tiene limitaciones para atender todas las necesidades de un chico con autismo. Probablemente existían dificultades para sostener tratamientos o realizar traslados”, indicó.
“Además, muchas familias atraviesan problemas económicos y padecen una reducción de las prestaciones vinculadas a la discapacidad. Quien tiene recursos encuentra alternativas; quien no los tiene, enfrenta obstáculos mucho más difíciles de superar”, agregó.
El abogado penalista Patricio Char también reflexionó sobre el impacto de la crisis económica y la fragilidad de los sistemas de contención. “No hace mucho tiempo conocimos el caso de una pareja de adultos mayores que habría pactado quitarse la vida en medio de una situación desesperante. El impacto emocional de las crisis es diferente en cada persona y merece ser analizado con prudencia. La idea de afrontar todos los problemas de manera individual, sin redes de apoyo suficientes, puede resultar extremadamente cruel”, sostuvo.
La mirada de un médico
“Hoy, en pleno siglo XXI, cuando la neurociencia y las ciencias del comportamiento han avanzado enormemente, cuando comprendemos mejor el impacto de los traumas tempranos y proclamamos una y otra vez los derechos de los niños, el filicidio ocupa un lugar insostenible: ya no podemos refugiarnos en la ignorancia, la mitología o la costumbre”, escribió el médico Juan Marcotullio en una Carta de Lectores publicada por LA GACETA en diciembre pasado.
El profesional homenajeaba así al pediatra y psicoanalista Arnaldo Rascovsky, uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina y pionero en el estudio del filicidio.
“Hace más de tres décadas se animó a ponerle nombre y sentido a un dolor que atraviesa a la humanidad desde sus orígenes. El filicidio es el asesinato, directo o encubierto, de los hijos por parte de quienes deberían protegerlos: sus propios padres”, recordó.
Marcotullio destacó que Rascovsky advirtió tempranamente que uno de los grandes desafíos de la humanidad sería aprender a cuidar a sus hijos sin violencia. “Ese desafío, lejos de estar resuelto, se ha convertido en un termómetro moral de nuestro tiempo. Una sociedad puede medir su grado de desarrollo no sólo por su economía o su tecnología, sino también por la manera en que trata a su infancia, que representa el ciento por ciento de su futuro”, señaló.
Y concluyó: “Cada niño golpeado, abandonado, silenciado o asesinado es mucho más que un caso policial. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo. Si alguna vez logramos romper esa cadena de violencia, no será únicamente por una ley o por un decreto, sino porque habremos comprendido que proteger a un niño es defender lo mejor de nuestra condición humana”.
El caso de Ignacio probablemente termine archivado cuando la Justicia confirme que no hubo participación de terceros. El expediente se cerrará, pero las preguntas seguirán abiertas. ¿Qué pasó dentro de esa casa para que un padre decidiera matar a su hijo y quitarse la vida? ¿Hubo señales que nadie vio? ¿Existieron herramientas para evitar la tragedia? Son interrogantes que difícilmente encuentren una respuesta definitiva. Lo único cierto es que la muerte del pequeño volvió a dejar al descubierto una realidad inquietante: la violencia más difícil de detectar sigue siendo la que ocurre puertas adentro.