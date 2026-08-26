Filicidio en Tucumán: los detalles desconocidos del crimen de Ignacio y de su padre

En lo que va del año se registraron 26 homicidios en Tucumán. El dato más preocupante es que, con seis casos, la violencia intrafamiliar aparece como el principal móvil de los crímenes. Esa cifra adquiere otra dimensión si se la suma a los cuatro femicidios contabilizados hasta el momento. Entre ambos fenómenos representan casi la mitad de las muertes violentas registradas en la provincia durante estos ocho meses. Más que las vinculadas con la inseguridad o con la violencia asociada al narcotráfico.