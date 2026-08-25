Filicidio en Tucumán: la carta que dejó el padre antes de matar a su hijo y quitarse la vida

La investigación por la muerte de un hombre y su hijo, encontrados sin vida en una vivienda de calle Entre Ríos al 1.100, avanza con la confirmación de un dato central: se trató de un filicidio seguido de suicidio. Según los primeros elementos reunidos por los investigadores, el padre, identificado como Oscar Mauricio Sosa, provocó la muerte del niño y luego se quitó la vida.