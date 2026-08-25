Filicidio en Tucumán: la carta que dejó el padre antes de matar a su hijo y quitarse la vida
El fiscal Carlos Sale, a cargo de la investigación, reveló parte del contenido de la misiva que dejó el hombre antes de matarse. Allí habría explicado por qué decidió matar a su hijo de 8 años y sostuvo que el pequeño “no sufrió”.
Resumen para apurados
- Oscar Sosa asesinó a su hijo de 8 años y se quitó la vida en Tucumán tras dejar una carta, por temor a que el menor quedara desamparado ante un revés judicial.
- El hombre cumplía arresto domiciliario por drogas para cuidar al niño autista. Según la investigación, sedó al pequeño con pastillas y luego lo estranguló.
- La Justicia perita la carta hallada y analiza antecedentes médicos y judiciales del autor para reconstruir la cronología y mecánica exacta del hecho.
La investigación por la muerte de un hombre y su hijo, encontrados sin vida en una vivienda de calle Entre Ríos al 1.100, avanza con la confirmación de un dato central: se trató de un filicidio seguido de suicidio. Según los primeros elementos reunidos por los investigadores, el padre, identificado como Oscar Mauricio Sosa, provocó la muerte del niño y luego se quitó la vida.
De acuerdo con la información aportada por la Policía y explicada en LG Play por Gustavo Rodríguez, editor del área de Policiales de LA GACETA, el hombre habría suministrado pastillas al niño para dormirlo y luego lo habría estrangulado. Posteriormente, se habría quitado la vida. Antes de hacerlo, dejó una carta en la que habría explicado los motivos de su decisión.
Según el fiscal Carlos Sale, quien lleva adelante la investigación, el hombre confesó que fue él quien le suministró un cóctel de pastillas a su hijo, con el argumento de que ni él ni otra persona podrían continuar cuidándolo como necesitaba.
“Mi hijo no sufrió, yo me despedí, lo más importante que hay en mi vida es mi hijo y he tenido que hacer esto. Le di todas las pastillas, él se durmió, no sintió nada”, habría escrito el padre, según relató el fiscal.
Detenido en Córdoba
El hombre había estado detenido en Córdoba en el marco de una causa vinculada con drogas. Su entonces pareja había gestionado que cumpliera arresto domiciliario en Tucumán para que pudiera hacerse cargo de su hijo, que padecía autismo.
Una vez instalado en la provincia, la pareja se separó y el niño quedó bajo el cuidado de su padre. Al mismo tiempo, el proceso judicial que se llevaba adelante en Córdoba continuó avanzando. La Justicia Federal de esa provincia había requerido nuevamente su presencia, ya que debía presentarse para afrontar una nueva instancia del proceso.
Ese escenario habría sido uno de los factores que el hombre contempló antes de tomar la decisión que terminó en la tragedia. Según la hipótesis que manejan los investigadores, temía que, si debía regresar a Córdoba, su hijo quedara sin una persona que pudiera hacerse cargo de él.
El caso fue descubierto durante la mañana, cuando otros integrantes de la familia llegaron hasta la vivienda y encontraron la escena. Desde entonces, los investigadores trabajan para reconstruir las últimas horas de ambos y determinar con precisión cómo ocurrieron las muertes.
Por el momento, no hay información concluyente sobre antecedentes vinculados con problemas de salud mental o consumos problemáticos por parte del hombre. Esos aspectos también forman parte de la investigación.
La carta encontrada en el lugar constituye ahora una de las principales piezas para intentar comprender qué ocurrió. Su contenido, sumado a los antecedentes judiciales y a la situación familiar, forma parte del complejo rompecabezas que la Justicia intenta reconstruir para esclarecer el filicidio y posterior suicidio.