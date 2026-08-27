Un adiós con baile, sin llanto ni pena, por el Negro Rada

“Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena,/ prefiero que se me vele bailando una rica plena./ Y si no me muero, tampoco me hago problema,/ porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera./ No quiero a la gente todita de negro,/ prefiero de rojo vestir a mis suegros./ Y quiero en la tumba, pollito y arroz,/ patitas de cabra, con todo y melón./ Porque yo en la vida he sido feliz/ y quiero morirme comiendo perdiz/ pero con vino tinto y pan-ton”, dice el tema.