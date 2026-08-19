Zulma Lobato reveló qué hizo con los $11 millones de la colecta solidaria

Zulma Lobato decidió ponerle fin a las especulaciones sobre el destino de los $11 millones que había recaudado a través de una colecta solidaria. Desde Tandil, donde se instaló hace pocas horas junto a Jair Hourcade, conocida en redes sociales como La Pepona, explicó que el dinero está depositado en un plazo fijo a su nombre y que tiene un único destino: financiar una operación de la vista que necesita con urgencia.