Zulma Lobato reveló qué hizo con los $11 millones de la colecta solidaria

Resumen para apurados
- Zulma Lobato aclaró este miércoles desde Tandil que los $11 millones recaudados en una colecta están en un plazo fijo para costear una operación urgente de la vista.
- La colecta surgió tras quedar en situación de calle. Ante sospechas por cortar contacto con la organizadora, Lobato y "La Pepona" desmintieron cualquier irregularidad.
- La aclaración disipa las dudas sobre el uso de las donaciones mientras la mediática inicia una nueva etapa de vida en Tandil a la espera de su intervención quirúrgica.
Zulma Lobato decidió ponerle fin a las especulaciones sobre el destino de los $11 millones que había recaudado a través de una colecta solidaria. Desde Tandil, donde se instaló hace pocas horas junto a Jair Hourcade, conocida en redes sociales como La Pepona, explicó que el dinero está depositado en un plazo fijo a su nombre y que tiene un único destino: financiar una operación de la vista que necesita con urgencia.
La aclaración fue realizada este miércoles en un video difundido por Hourcade desde la residencia para adultos mayores de Tandil donde se encuentra Lobato.
“No es verdad que dicen que la Pepona se quedó con esa plata. No, está guardada en un banco para operarme de la vista, porque yo estoy casi ciega”, afirmó la mediática, de 67 años.
Lobato también remarcó que los fondos están bajo su titularidad y que nadie más puede disponer de ellos. “Eso está bien guardado en un banco y no lo puede tocar nadie, solamente yo, la titular”, sostuvo.
Las declaraciones estuvieron dirigidas a desmentir las versiones que habían circulado en las redes sociales acerca de un supuesto manejo irregular del dinero.
La Pepona también fue contundente al referirse a la situación: “Los once millones, gente, porque todos preguntan: ‘¿Qué hizo los once millones?’. Los tiene en su banco, en plazo fijo hasta que ella se pueda operar de su vista. No lo puede tocar ni Fulano, ni Mengano, ni Zultano, ni nadie”.
Además, Hourcade negó haber recibido dinero por acompañar y cuidar a Lobato. “Yo nunca le cobré un peso a Zulma, nada, nada, nada”, aseguró.
El problema de salud que motivó el ahorro
Los problemas de visión de Lobato tienen un antecedente conocido. Según publicó Infobae, años atrás la artista sufrió un violento asalto en la vía pública que le provocó graves secuelas en la vista.
Ese episodio agravó su situación de vulnerabilidad y afectó su autonomía cotidiana. La operación que necesita actualmente apunta a revertir ese deterioro y, de acuerdo con su explicación, los fondos de la colecta están reservados exclusivamente para afrontar ese procedimiento.
La campaña que permitió reunir los $11 millones había sido impulsada por Jazmín Salinas, conocida como La Cuerpo, luego de que Lobato difundiera un video en el que contaba la situación que atravesaba.
“Me desalojaron, estoy en la calle y perdí todo”, había relatado en aquella oportunidad.
El objetivo original de la colecta era ayudarla a solventar un alquiler y estabilizar su situación habitacional. Sin embargo, después de concretarse la recaudación, Lobato bloqueó a Salinas en WhatsApp y dejó de tener contacto con ella. Esa situación alimentó las especulaciones acerca de qué había ocurrido con el dinero.
Ahora, desde Tandil, Lobato aseguró que los fondos permanecen depositados a su nombre.
Una nueva etapa en Tandil
La aclaración se produjo pocos días después de la llegada de Lobato a Tandil, donde comenzó una nueva etapa de su vida.
A mediados de agosto, la artista había sido encontrada por personal del área de Desarrollo Humano del Municipio de Paraná en la vereda del hospital San Martín de esa ciudad entrerriana. Estaba desorientada y no podía explicar cómo había llegado hasta allí.
En ese momento llevaba solamente bolsas de consorcio con ropa y medicamentos. “Hace cuatro días que no me bañaba y tenía toda la ropa sucia”, había relatado entonces.
En Tandil, donde se encuentra alojada en una residencia para adultos mayores administrada por Hourcade, Lobato mostró un estado de ánimo diferente. Durante el video habló con afecto de la mascota de La Pepona, que la acompañó durante la noche.
“Anoche durmió conmigo y me dio mucha ternura”, contó.
También recordó con dolor a su perra Estrellita, cuya desaparición todavía la afecta. “Me la robaron y creo que no la voy a recuperar más”, expresó.
El vínculo con La Pepona
La relación entre Lobato y Hourcade no comenzó ahora. En marzo de 2026, La Pepona había gestionado la participación de la artista en un show íntimo en la pizzería Pizza Pizzonda, de Tandil.
Aquella presentación significó el regreso de Lobato a los escenarios después de varios años de ausencia pública y permitió fortalecer el vínculo entre ambas. Con el tiempo, esa relación terminó facilitando que Tandil se convirtiera en el nuevo lugar de residencia de la mediática.
Hourcade también respondió a quienes cuestionaron que mostrara a Lobato en sus redes sociales.
“No hablen pelotudeces y métanse en la vida antes de opinar, porque yo no les pido nada a ustedes, ni para darle de comer a Zulma, ni para vestirla, ni para nada. Ella está muy bien, no necesita nada. Tiene comida, tiene techo, tiene todo”, afirmó.
En el mismo video, aclaró que no solicita dinero a sus seguidores ni publica alias para recibir transferencias. “La gente que quiera ayudar a Zulma lo puede hacer trayéndole cosas, nada más”, explicó.
Una reconciliación después de meses
La llegada a Tandil también trajo una reconciliación para Lobato. La artista retomó el contacto con Lautaro Reyes, su amigo y exmánager, con quien estaba distanciada desde diciembre de 2025.
En un audio que fue compartido por La Pepona, Lobato le envió un saludo directo a Reyes mientras ambas se dirigían a tomar un café por el centro de Tandil.
Así, mientras intenta recomponer su vida en su nuevo hogar, Lobato decidió aclarar una de las principales dudas que habían quedado abiertas en torno a su situación: aseguró que los 11 millones de pesos recaudados en la colecta permanecen en un plazo fijo a su nombre y que serán destinados a la operación de la vista que necesita.