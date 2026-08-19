De qué murió a los 23 años Florencia Sugo, la hija del cantante Lucas Sugo

Resumen para apurados
- Florencia Sugo, hija de 23 años del cantante uruguayo Lucas Sugo, falleció el miércoles 19 tras luchar contra una enfermedad oncológica.
- La joven había sido diagnosticada en 2025 y realizó diversos tratamientos médicos, incluido un ensayo clínico en Estados Unidos junto a su padre.
- Ante la pérdida familiar, la productora reprogramó los shows previstos en Chaco y Santa Fe para que el artista acompañe a sus seres queridos.
La muerte de Florencia Victoria Sugo Da Rosa, hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, causó una profunda conmoción. La joven tenía 23 años y desde 2025 atravesaba una enfermedad oncológica por la que recibió distintos tratamientos. Durante los últimos meses, incluso, permaneció en Estados Unidos para continuar con su atención médica.
El fallecimiento fue comunicado este miércoles 19 de agosto por el entorno profesional del artista. Diego Sorondo, manager de Lucas Sugo, y Eliás Alonso, de Sentimientos Producciones, difundieron un mensaje para acompañar al músico y a sus seres queridos.
“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”, expresaron. “Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros”.
De qué murió Florencia Sugo
Florencia Sugo padecía una enfermedad oncológica que le había sido diagnosticada en 2025. Hasta el momento, su familia no difundió públicamente mayores precisiones sobre el tipo de cáncer que padecía ni sobre la causa médica específica de su muerte.
En marzo de 2026, al cumplirse un año del diagnóstico, la joven había decidido contar en sus redes sociales cómo estaba atravesando la enfermedad.
“A un año de cuando recibí el diagnóstico que cambió de un día para otro mi vida. Un año donde los días se inundaron de incertidumbre, donde la vida me llevó al límite”, había escrito.
En aquella publicación también habló sobre los temores que había enfrentado y sobre la fortaleza que encontró durante el tratamiento.
“Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir”, expresó.
El tratamiento de Florencia Sugo en Estados Unidos
Durante los meses siguientes, Lucas Sugo acompañó de cerca el tratamiento de su hija. En julio, el cantante habló desde el aeropuerto de Boston y contó que Florencia había ingresado a un nuevo ensayo clínico en Estados Unidos, como parte del tratamiento que llevaba adelante.
"Sigue fuerte, sigue firme, fuerte en mente, fuerte en fe”, había dicho entonces el músico al referirse a su hija.
La familia había mantenido una actitud reservada respecto de los detalles médicos, aunque en distintas oportunidades Lucas Sugo habló sobre la difícil situación que atravesaban.
El pedido de Lucas Sugo por la salud de su hija
En una presentación en Melo, Uruguay, el cantante había pedido públicamente a sus seguidores que rezaran por Florencia. Tiempo después, en una entrevista con el diario El País, explicó el motivo de aquel pedido.
“Cuando le pedí a la gente que rezara era el pedido de un padre cristiano que necesitaba que la gente me acompañara en la oración”, había explicado.
Lucas Sugo también señaló que se trató de un momento de desesperación y que nunca había buscado que la situación familiar se viralizara.
Florencia atravesó la enfermedad acompañada por sus seres queridos, entre ellos su padre y sus hermanos, Lucas Agustín e Isabella. En sus redes sociales había sintetizado su manera de enfrentar el proceso con una frase: “un día a la vez”.
Reprogramaron los shows de Lucas Sugo
Un día antes de conocerse la muerte de Florencia, la productora de Lucas Sugo había informado la reprogramación de los shows que el cantante tenía previstos en Argentina.
Las presentaciones estaban programadas para el sábado 22 de agosto en Las Breñas y Charata, Chaco, y el domingo 23 en Las Toscas, Santa Fe. La decisión fue tomada para que el artista pudiera permanecer junto a su familia durante este difícil momento.
Meses antes de su muerte, Florencia también había publicado un mensaje que adquirió un significado especial después de conocerse la noticia.
“Aprovechen cada minuto de la vida, cada momento compartido con los suyos, cada abrazo, beso, no se guarden nada”, había escrito.