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El glosario del crédito: guía práctica para entender los términos antes de endeudarse

Acceder a un financiamiento en la Argentina requiere descifrar una trama de siglas, impuestos y tasas. Repasamos las definiciones clave para calcular el costo real de un préstamo, comparar entre entidades y evitar sorpresas contractuales.

El abecedario del crédito: guía práctica para entender los terminos antes de endeudarse
El abecedario del crédito: guía práctica para entender los terminos antes de endeudarse
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Se difundió en Argentina una guía crediticia para que los usuarios comprendan el costo real del financiamiento y eviten sorpresas financieras ante tecnicismos bancarios.
  • Frente a altos niveles de endeudamiento y morosidad, la clave radica en comparar el Costo Financiero Total (CFT) y no guiarse solo por la Tasa Nominal Anual publicitada.
  • Comprender estos indicadores permitirá a las familias cuidar su capacidad de pago y exigirá a las entidades crediticias una mayor transparencia en sus contratos futuros.
Resumen generado con IA

En la economía diaria argentina, acceder a un crédito —ya sea personal, prendario, hipotecario o refinanciar el saldo de la tarjeta de crédito— se convirtió en una herramienta frecuente para el consumo o la inversión. Sin embargo, la brecha entre el dinero otorgado y el monto final devuelto suele estar repleta de siglas y tecnicismos financieros.

Para evaluar correctamente una propuesta crediticia y tomar decisiones informadas, presentamos este diccionario con los términos técnicos fundamentales:

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1. Los indicadores de costo e interés

TNA (Tasa Nominal Anual): es la tasa de interés de referencia fijada para el período de un año sin considerar la capitalización. Es el valor nominal publicitado habitualmente por bancos y entidades financieras. Ojo: La TNA sirve de cálculo base, pero no refleja el costo final real de la deuda si el pago se realiza en cuotas.

TEA (Tasa Efectiva Anual): es la tasa real que resulta de incorporar la capitalización periódica (generalmente mensual) de los intereses. Considera que los intereses no pagados generan nuevos intereses a lo largo de un año. Si la cuota se paga mensualmente, la TEA siempre es superior a la TNA.

CFT (Costo Financiero Total): el indicador fundamental. Normado obligatoriamente por el BCRA, incluye la tasa de interés efectiva más todos los gastos directos e indirectos: comisiones de apertura o mantenimiento, seguros de vida/incendio, gastos administrativos e impuestos (como el IVA sobre intereses).

Regla de oro: es el único valor que se debe comparar entre distintas entidades financieras. A menor CFT, más económico es el crédito.

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2. La estructura y variabilidad de la tasa

Tasa Fija: el porcentaje de interés pactado se mantiene inalterable durante toda la vida del préstamo. Aporta previsibilidad sobre el monto exacto de la tasa aplicada en cada período.

Tasa Variable: la tasa de interés se recalcula periódicamente según un índice o tasa de referencia del mercado (como la tasa Badlar o las unidades ajustables como la UVA). La cuota varía conforme evolucione el índice pactado.

3. Conceptos del préstamo y devolución

Capital: es el monto neto de dinero que la entidad prestamista liquida al cliente, excluyendo cualquier tipo de interés, gasto o comisión adicional.

Cuota Pura: es la porción de la cuota mensual destinada exclusivamente a cancelar una parte del capital prestado más el interés acordado. No incluye gastos administrativos, seguros ni impuestos.

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Sistema de Amortización Francés: es el esquema predominante en Argentina para préstamos personales e hipotecarios. Se caracteriza por mantener cuotas puras de valor constante (a tasa fija). Durante las primeras cuotas se abona una mayor proporción de intereses y poco capital; hacia el final del plazo, la proporción se invierte.

Plazo de Devolución: la duración total estipulada en el contrato para liquidar la deuda de manera integral (expresado comúnmente en meses o años).

Comisión por Cancelación Anticipada: es el cargo o penalización contractual aplicable cuando el deudor salda total o parcialmente la deuda antes del plazo estipulado. Según normativas del BCRA para créditos personales, las entidades no pueden cobrar dicha comisión una vez transcurrido el mayor de estos dos plazos: el 25% del plazo total del crédito o 180 días desde su otorgamiento.

Recomendaciones esenciales antes de solicitar un crédito

Exigir la Ficha de Información Precontractual y comparar el CFT con IVA

Nunca tome una decisión basándose únicamente en el monto de la cuota inicial ni en la TNA publicitada. Solicitar el cálculo del Costo Financiero Total (CFT con IVA incluido) le permitirá cotejar objetivamente qué entidad ofrece la opción verdaderamente más económica.

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Evaluar la capacidad de pago y la relación cuota-ingreso

Analice sus finanzas personales para asegurar que el monto total de la cuota mensual no comprometa más del 20% o 30% de sus ingresos netos habituales. Asimismo, prevea un margen de resguardo si el crédito contempla tasa variable o ajustes por índices inflacionarios.

Verificar las condiciones de cancelación anticipada

Si prevé la posibilidad de recibir un ingreso extraordinario o incrementar su ahorro futuro, resulta indispensable consultar de antemano si la entidad permite precancelar la deuda de forma total o parcial sin costos adicionales o penalizaciones.

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