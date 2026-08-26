El glosario del crédito: guía práctica para entender los términos antes de endeudarse

En la economía diaria argentina, acceder a un crédito —ya sea personal, prendario, hipotecario o refinanciar el saldo de la tarjeta de crédito— se convirtió en una herramienta frecuente para el consumo o la inversión. Sin embargo, la brecha entre el dinero otorgado y el monto final devuelto suele estar repleta de siglas y tecnicismos financieros.