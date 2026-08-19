El Banco Central reglamentó el crédito en dólares para empresas: la letra chica de la normativa

Resumen para apurados
- El BCRA habilitó en Argentina créditos en dólares para empresas no exportadoras mediante la Comunicación "A" 8467, buscando reactivar la economía e impulsar la inversión.
- Los bancos podrán usar hasta el 15% de sus depósitos en divisas, pero las empresas deberán liquidar obligatoriamente los fondos en pesos mediante el mercado oficial de cambios.
- La medida busca abaratar la inversión productiva y sumar oferta al mercado cambiario, aunque los bancos deberán cubrir un 25% más de capital por riesgo de descalce.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio un paso clave en su estrategia de reactivación económica al reglamentar la ampliación del crédito en moneda extranjera. Mediante la Comunicación “A” 8467, las entidades financieras quedaron habilitadas para prestar dólares a personas jurídicas que no generan divisas, un segmento que hasta ahora estaba prácticamente excluido de este tipo de financiamiento.
La medida busca canalizar parte de los más de U$S 40.000 millones que hoy descansan en depósitos privados hacia el sector productivo. Sin embargo, la normativa llega con un esquema de "letra chica" diseñado para evitar descalces financieros y garantizar la estabilidad del sistema.
El cupo del 15% y la obligación de liquidar en pesos
El cambio reglamentario más significativo es que los bancos podrán destinar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera a financiar a empresas que no tienen ingresos habituales por exportaciones. Anteriormente, este crédito estaba reservado casi con exclusividad a sectores vinculados al comercio exterior para asegurar el repago en la misma moneda.
Un punto central de la normativa es el destino de los fondos. Las empresas que obtengan estos créditos no podrán atesorar las divisas. Los dólares deberán ser "liquidados obligatoriamente en el Mercado Libre de Cambios (MLC)" y convertidos a pesos al tipo de cambio oficial. Con esto, el Gobierno persigue un doble objetivo: por un lado, inyectar liquidez para la actividad local y, por el otro, aumentar la oferta de divisas en el mercado oficial, aliviando la presión sobre las reservas.
La "letra chica"
Para compensar el riesgo que implica que una empresa que factura en pesos se endeude en dólares, el BCRA endureció los requisitos prudenciales para los bancos. La normativa establece que la exigencia de "capital mínimo por riesgo crediticio" para estas operaciones deberá calcularse aplicando un "factor de 1,25". Es decir, estos préstamos les "costarán" a los bancos un 25% más en términos de respaldo de capital que un crédito convencional.
Además, las entidades financieras tendrán la responsabilidad de realizar un análisis exhaustivo de la capacidad de repago. Los bancos deberán proyectar escenarios de "estrés cambiario", evaluando si la empresa podrá afrontar las cuotas en caso de una devaluación que encarezca su deuda en relación con sus ingresos en pesos. El objetivo es blindar al sistema financiero contra posibles morosidades derivadas del "descalce de moneda".
La apuesta de Caputo por la inversión
Esta flexibilización responde a una demanda sostenida de sectores como la "construcción y la industria automotriz", donde los costos y valores de referencia suelen estar dolarizados pero los ingresos son mayoritariamente locales. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, la medida es una consecuencia directa del éxito del blanqueo de capitales, que incrementó notablemente la base de depósitos en los bancos.
Desde la óptica oficial, el crédito en dólares ofrece tasas mucho más competitivas que el financiamiento en pesos, lo que podría abaratar la inversión productiva y estimular el empleo.