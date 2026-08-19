EconomíaNoticias económicas

El Banco Central reglamentó el crédito en dólares para empresas: la letra chica de la normativa

A través de la Comunicación “A” 8467, la autoridad monetaria flexibilizó el uso de los depósitos en dólares.

El Banco Central reglamentó la normativa de créditos en dólares.
El Banco Central reglamentó la normativa de créditos en dólares.
Hace 11 Hs

Resumen para apurados

  • El BCRA habilitó en Argentina créditos en dólares para empresas no exportadoras mediante la Comunicación "A" 8467, buscando reactivar la economía e impulsar la inversión.
  • Los bancos podrán usar hasta el 15% de sus depósitos en divisas, pero las empresas deberán liquidar obligatoriamente los fondos en pesos mediante el mercado oficial de cambios.
  • La medida busca abaratar la inversión productiva y sumar oferta al mercado cambiario, aunque los bancos deberán cubrir un 25% más de capital por riesgo de descalce.
Resumen generado con IA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio un paso clave en su estrategia de reactivación económica al reglamentar la ampliación del crédito en moneda extranjera. Mediante la Comunicación “A” 8467, las entidades financieras quedaron habilitadas para prestar dólares a personas jurídicas que no generan divisas, un segmento que hasta ahora estaba prácticamente excluido de este tipo de financiamiento.

Nueva línea de créditos del Banco Nación para financiar deudas de hasta $100 millones: ¿cómo solicitarlos?

Nueva línea de créditos del Banco Nación para financiar deudas de hasta $100 millones: ¿cómo solicitarlos?

La medida busca canalizar parte de los más de U$S 40.000 millones que hoy descansan en depósitos privados hacia el sector productivo. Sin embargo, la normativa llega con un esquema de "letra chica" diseñado para evitar descalces financieros y garantizar la estabilidad del sistema.

Tras el revés en el Senado, el Gobierno cambia de rumbo y prioriza la reforma del BCRA y la ley de Inocencia Fiscal

Tras el revés en el Senado, el Gobierno cambia de rumbo y prioriza la reforma del BCRA y la ley de Inocencia Fiscal

El cupo del 15% y la obligación de liquidar en pesos

El cambio reglamentario más significativo es que los bancos podrán destinar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera a financiar a empresas que no tienen ingresos habituales por exportaciones. Anteriormente, este crédito estaba reservado casi con exclusividad a sectores vinculados al comercio exterior para asegurar el repago en la misma moneda.

Un punto central de la normativa es el destino de los fondos. Las empresas que obtengan estos créditos no podrán atesorar las divisas. Los dólares deberán ser "liquidados obligatoriamente en el Mercado Libre de Cambios (MLC)" y convertidos a pesos al tipo de cambio oficial. Con esto, el Gobierno persigue un doble objetivo: por un lado, inyectar liquidez para la actividad local y, por el otro, aumentar la oferta de divisas en el mercado oficial, aliviando la presión sobre las reservas.

La "letra chica"

Para compensar el riesgo que implica que una empresa que factura en pesos se endeude en dólares, el BCRA endureció los requisitos prudenciales para los bancos. La normativa establece que la exigencia de "capital mínimo por riesgo crediticio" para estas operaciones deberá calcularse aplicando un "factor de 1,25". Es decir, estos préstamos les "costarán" a los bancos un 25% más en términos de respaldo de capital que un crédito convencional.

Además, las entidades financieras tendrán la responsabilidad de realizar un análisis exhaustivo de la capacidad de repago. Los bancos deberán proyectar escenarios de "estrés cambiario", evaluando si la empresa podrá afrontar las cuotas en caso de una devaluación que encarezca su deuda en relación con sus ingresos en pesos. El objetivo es blindar al sistema financiero contra posibles morosidades derivadas del "descalce de moneda".

La apuesta de Caputo por la inversión

Esta flexibilización responde a una demanda sostenida de sectores como la "construcción y la industria automotriz", donde los costos y valores de referencia suelen estar dolarizados pero los ingresos son mayoritariamente locales. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, la medida es una consecuencia directa del éxito del blanqueo de capitales, que incrementó notablemente la base de depósitos en los bancos.

Desde la óptica oficial, el crédito en dólares ofrece tasas mucho más competitivas que el financiamiento en pesos, lo que podría abaratar la inversión productiva y estimular el empleo. 

Temas Buenos AiresLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nueva línea de créditos del Banco Nación para financiar deudas de hasta $100 millones: ¿cómo solicitarlos?

Nueva línea de créditos del Banco Nación para financiar deudas de hasta $100 millones: ¿cómo solicitarlos?

Tras el revés en el Senado, el Gobierno cambia de rumbo y prioriza la reforma del BCRA y la ley de Inocencia Fiscal

Tras el revés en el Senado, el Gobierno cambia de rumbo y prioriza la reforma del BCRA y la ley de Inocencia Fiscal

Lo más popular
Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales
1

Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado
2

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
3

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur
4

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad
5

Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
2

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
3

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach
4

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros
5

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros

Más Noticias
UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

Villarruel profundizó la interna: usó el escándalo de Cerimedo para golpear a Karina Milei

Villarruel profundizó la interna: usó el escándalo de Cerimedo para golpear a Karina Milei

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

Video: atacaron a piedrazos y botellazos a jóvenes que se juntaron a farmear aura en Mar del Plata

Video: atacaron a piedrazos y botellazos a jóvenes que se juntaron a "farmear aura" en Mar del Plata

El Niño ya está activo en Argentina: cuándo alcanzará su fuerza considerable, según el SMN

El Niño ya está activo en Argentina: cuándo alcanzará su "fuerza considerable", según el SMN

Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales

Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales

Sistema energético: ¿Qué se debatirá en la Cumbre del Bioetanol?

Sistema energético: ¿Qué se debatirá en la Cumbre del Bioetanol?

Comentarios