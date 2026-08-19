El Banco Central reglamentó el crédito en dólares para empresas: la letra chica de la normativa

Un punto central de la normativa es el destino de los fondos. Las empresas que obtengan estos créditos no podrán atesorar las divisas. Los dólares deberán ser "liquidados obligatoriamente en el Mercado Libre de Cambios (MLC)" y convertidos a pesos al tipo de cambio oficial. Con esto, el Gobierno persigue un doble objetivo: por un lado, inyectar liquidez para la actividad local y, por el otro, aumentar la oferta de divisas en el mercado oficial, aliviando la presión sobre las reservas.