Radiografía del crédito fintech: 2,41 millones de los 10,1 millones de deudores están en mora

En Tucumán

El resumen de la tarjeta de crédito o el recordatorio de la cuota en la billetera virtual han reemplazado a la libreta del almacén propia de los tiempos de bolsillos flacos. En Tucumán, llegar a fin de mes implica, para miles de familias, hacer equilibrio sobre una cuerda cada vez más fina donde el endeudamiento dejó de ser una herramienta de progreso.