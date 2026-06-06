Cómo funcionan los préstamos para saldar deudas con tarjeta de crédito

Resumen para apurados
- Ante la crisis en Argentina, deudores de tarjetas de crédito recurren a préstamos bancarios para unificar deudas y proteger su historial financiero actualmente.
- La crisis empujó al uso de plásticos para gastos básicos. Como solución, entidades como el Banco Nación ofrecen consolidar pasivos mediante transferencias directas a acreedores.
- Esta estrategia permite a los usuarios reducir el interés acumulado y unificar pagos, lo que podría aliviar el endeudamiento familiar si las tasas de interés son favorables.
Argentina transita un período de elevado endeudamiento de las familias que ya pasaron a cubrir necesidades básicas con tarjeta de crédito. Pero la imposibilidad de pago sigue haciéndose presente al momento de saldar obligaciones. Poder solucionar esta situación financiera es indispensable para cuidar el historial crediticio de una persona.
Una de las alternativas que se presenta para cancelar deudas con tarjeta de crédito es pedir un préstamo personal. Pero esta alternativa también debe evaluarse. Entre refinanciar la deuda y pedir un crédito, siempre se presenta la incertidumbre por los intereses que representa cada uno.
¿Cómo funciona un préstamo para cancelar deudas?
Pedir un préstamo para cancelar una deuda pendiente es una estrategia financiera que ayuda a unificar tus deudas. En lugar de pagar múltiples cuotas de diferentes tarjetas y con diferente fecha de vencimiento, pedir un préstamo permite saldar las deudas y seguir pagando una cuota única –la del préstamo–.
El primer paso es solicitar un préstamo que alcance para pagar tus deudas. El segundo, pagarlas. El tercero, continuar con el pago de cuotas del crédito. Pero para solicitarlo es importante conseguir una entidad financiera que otorgue préstamos con una tasa de interés que sea más baja que la de las deudas que tenés pendientes.
Préstamo para consolidar deuda
Un préstamo para consolidar deuda es diferente a un crédito personal, pero puede servir para el mismo fin. Mientras que un crédito personal permite comprar cualquier cosa, el préstamo destinado a consolidar deuda se utiliza únicamente para financiar o liquidar todas las deudas pendientes de una persona.
El Banco Nación, por ejemplo, ofrece préstamos de consolidación por montos máximos de hasta $100.000.000 a sus usuarios por un plazo de hasta 72 meses. En este caso, el usuario autoriza al banco a transferir directamente los fondos a las entidades acreedoras, por lo que el dinero no pasa por su disponibilidad.
Se puede cancelar deudas de cualquier entidad financiera en la que se haya generado. Esto implica que, en el caso del Banco Nación, por ejemplo, se abonarán las obligaciones que el usuario haya contraído tanto con el propio Banco Nación como con otras instituciones.