Seguridad

Filicidio y posterior suicidio en Tucumán: hallaron muertos a un niño de ocho años y a su padre en una vivienda de Entre Ríos al 1.100

La Policía llegó al lugar tras recibir un llamado y, al ingresar al inmueble, encontró los cuerpos. Se aguardan las pericias y las actuaciones judiciales que permitan esclarecer cómo se desencadenó la tragedia.

EN EL LUGAR. A partir de las primeras diligencias, los investigadores comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de un presunto filicidio
EN EL LUGAR. A partir de las primeras diligencias, los investigadores comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de un presunto filicidio La Gaceta / foto de Analía Jaramillo
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un hombre y su hijo de 7 años fueron hallados muertos en Tucumán tras un presunto filicidio y suicidio, motivado según una carta hallada en la vivienda.
  • La Policía ingresó al domicilio tras un llamado de alerta. Trascendió que el padre cumplía arresto domiciliario y que el menor presuntamente tenía autismo.
  • La Justicia y peritos forenses avanzan con las investigaciones para determinar la mecánica del hecho y esclarecer la situación procesal previa del padre.
Resumen generado con IA

La mañana tucumana se vio conmocionada por un dramático episodio ocurrido en las últimas horas en la capital. Un niño de ocho años y su padre fueron encontrados muertos dentro de una vivienda ubicada en calle Entre Ríos al 1.100. Las víctimas fueron identificadas como Oscar Mauricio Sosa, de 46, y el niño, cuyas iniciales son S. I. T.

El hecho salió a la luz luego de que la Policía recibiera un llamado que alertaba sobre la situación. Al llegar al domicilio, los efectivos no obtuvieron respuesta, por lo que ingresaron al inmueble y encontraron los cuerpos del menor y del hombre.

A partir de las primeras diligencias, los investigadores comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de un presunto filicidio seguido de suicidio, lo que se confirmaría horas después. Una de las evidencias que habría sido encontrada en el lugar es una carta en la que, según las primeras versiones, el hombre habría dejado por escrito los motivos de la trágica decisión.

De todos modos, la investigación se encuentra en una etapa inicial y los pesquisas deberán determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda. Peritos y efectivos trabajan en el lugar para reunir elementos que permitan reconstruir las últimas horas de las víctimas.

EN EL LUGAR. A partir de las primeras diligencias, los investigadores comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de un presunto filicidio EN EL LUGAR. A partir de las primeras diligencias, los investigadores comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de un presunto filicidio La Gaceta / foto de Analía Jaramillo

Según trascendió de manera preliminar, el hombre se encontraría cumpliendo arresto domiciliario, aunque por el momento no se informó oficialmente si estaba procesado o condenado por algún delito ni cuál habría sido el motivo de esa medida judicial.

En tanto, algunos vecinos señalaron que el niño tendría autismo, aunque ese dato tampoco fue confirmado oficialmente por las autoridades.

La investigación continúa y en las próximas horas podrían conocerse nuevos detalles sobre el caso, mientras se aguardan las pericias y las actuaciones judiciales que permitan esclarecer cómo se desencadenó la tragedia.

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