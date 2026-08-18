La inflación mayorista se desaceleró al 0,8% en julio: Milei y Caputo celebraron el dato del Indec

Resumen para apurados
- El Indec informó que la inflación mayorista en Argentina fue del 0,8% en julio, una fuerte desaceleración impulsada por la baja en los precios de la energía.
- La caída del 9,2% en petróleo crudo y gas compensó subas en el agro y químicos, logrando el menor registro para un mes de julio desde el año 2019.
- El Gobierno celebró el dato como un avance en su plan de estabilización económica, a la espera de que el alivio mayorista se traslade al IPC general.
La inflación mayorista mostró una desaceleración en julio y registró una suba de 0,8%, el porcentaje más bajo desde mayo de 2025. El resultado estuvo marcado principalmente por la baja de los precios de la energía, en particular por la caída registrada en petróleo crudo y gas.
Puntualmente, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) aumentó 0,8% respecto de junio, como consecuencia de una suba de igual magnitud en los productos nacionales y de 0,5% en los productos importados.
El resultado fue celebrado por Javier Milei a través de sus redes sociales. “Y al final Julio empezó con CERO”, expresó el mandatario.
Por su parte, el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, publicó en la misma red social que "la variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019".
Y al final Julio empezÃ³ con CERO...— Javier Milei (@JMilei) August 18, 2026
INFLACIÃN MAYORISTA = 0,8%
CIAO! https://t.co/tIuBMMZCjX
Sin embargo, la evolución del indicador estuvo fuertemente condicionada por el comportamiento de los precios de la energía. En particular, los valores correspondientes a petróleo crudo y gas registraron una caída del 9,2%.
Qué pasó con los precios mayoristas
Dentro de los productos nacionales, las divisiones que tuvieron mayor incidencia positiva sobre el IPIM fueron los productos agropecuarios, con 0,39 puntos porcentuales; sustancias y productos químicos, con 0,19 puntos; vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,17 puntos; y alimentos y bebidas, con 0,16 puntos.
Estas subas fueron parcialmente compensadas por la división petróleo crudo y gas, que tuvo una incidencia negativa de 0,91 puntos porcentuales sobre el índice.
LOS PRECIOS MAYORISTAS REGISTRARON UNA VARIACIÃN MENSUAL DE 0,8% EN JULIO— totocaputo (@LuisCaputoAR) August 18, 2026
â El Ãndice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registrÃ³ una variaciÃ³n de 0,8% mensual en julio, con una suba de 0,8% en los Productos Nacionales y 0,5% en los Importados
â La variaciÃ³n en el mes fueâ¦
Por otra parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) registró también una suba de 0,8% en julio. En este caso, los productos nacionales aumentaron 0,9%, mientras que los productos importados subieron 0,6%.
A su vez, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) mostró un incremento de 0,9% en el mismo período. Este resultado se explicó por una baja de 1,0% en los productos primarios y un aumento de 1,7% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.