Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional
Resumen para apurados
- En Tucumán, un hombre con prisión domiciliaria mató este martes a su hijo de siete años y se suicidó, presuntamente agobiado por su crítica situación económica y personal.
- La hermana del acusado declaró que él cuidaba solo al niño con autismo severo tras una separación reciente. La fiscalía halló una nota donde confesaba el hecho antes de morir.
- La fiscalía busca determinar la sustancia utilizada y reconstruir las últimas horas del caso para cerrar la investigación sobre el presunto filicidio seguido de suicidio.
La investigación por el filicidio seguido de suicidio ocurrido este martes en una vivienda de calle Entre Ríos al 1.100 sumó un nuevo testimonio. La hermana de Oscar Mauricio Sosa, el hombre de 48 años señalado como el autor de la muerte de su hijo de ocho años, habló sobre la situación que atravesaba su hermano y describió cómo era el vínculo que mantenía con el niño.
Según relató a LA GACETA, el hombre estaba desempleado y tenía a su cargo el cuidado permanente del pequeño, quien padecía autismo severo y otros problemas de salud que requerían atención durante las 24 horas. “La situación era desesperante realmente”, sostuvo la mujer.
Explicó que su hermano estaba bajo prisión domiciliaria, una circunstancia que, según consideró, había agravado su situación personal y económica. “No podía salir a trabajar y sustentarlo más al chiquito”, dijo. Aclaró, además, que los hermanos colaboraban económicamente con él y con el niño.
La mujer aseguró que su hermano se ocupaba prácticamente en soledad de su hijo. “Lo cuidaba las 24 horas del día. Lo cuidaba todo el tiempo”, afirmó. Según su relato, era un padre muy presente y tenía una relación “excelente” con el niño.
El hombre también tenía otros dos hijos. De acuerdo con la información aportada por su hermana, fueron ellos quienes recibieron un llamado y posteriormente concurrieron a la vivienda. La mujer dijo que se enteró de lo ocurrido a través de ellos.
Una separación reciente
Otro de los factores mencionados por la hermana fue la reciente separación de la madre del niño. Según explicó, la ruptura se había producido aproximadamente un mes y medio atrás y, dentro de las dificultades propias de una separación, ambos mantenían el diálogo.
La mujer explicó que la madre del niño trabajaba y que, por ese motivo, su hermano había quedado a cargo del pequeño. “Él se encargaba totalmente”, señaló.
Consultada sobre si la separación pudo haber influido en lo ocurrido, consideró que pudo haber sido parte de un conjunto de circunstancias que lo llevaron a sentirse cada vez más solo y desesperado.
Sin embargo, aseguró que la familia no había advertido señales que permitieran anticipar una decisión semejante. “Ningún indicio” de que quisiera quitarse la vida, afirmó. También sostuvo que, hasta poco antes del hecho, lo veía bien.
Una nota y una investigación en marcha
El fiscal que interviene en la investigación confirmó que en la vivienda fue encontrada una nota escrita por el hombre. De acuerdo con lo informado, en ese escrito habría dejado asentado que le suministró una sustancia al niño y que posteriormente tomó la decisión de quitarse la vida.
La hermana sostuvo que su hermano pudo haber tomado esa decisión porque temía que nadie pudiera cuidar al niño como él lo hacía. Se trataba, según explicó, de un pequeño que necesitaba atención permanente debido a su condición de salud.
“Él lo hacía con mucho cariño, pero quizás pensó que otra persona no lo iba a atender como él”, expresó.
La investigación busca ahora reconstruir las últimas horas del hombre y del niño y determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda. La Justicia deberá establecer, además, las circunstancias que rodearon las muertes y el contenido de la nota encontrada en el lugar.