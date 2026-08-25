Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

La investigación por el filicidio seguido de suicidio ocurrido este martes en una vivienda de calle Entre Ríos al 1.100 sumó un nuevo testimonio. La hermana de Oscar Mauricio Sosa, el hombre de 48 años señalado como el autor de la muerte de su hijo de ocho años, habló sobre la situación que atravesaba su hermano y describió cómo era el vínculo que mantenía con el niño.