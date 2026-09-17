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Cómo hacer flan sin azúcar en freidora de aire: la receta fácil y rápida de Ana Cascán

La entrenadora compartió una fórmula individual con pocos ingredientes que se cocina en solo 12 minutos. El paso a paso para lograr una textura cremosa sin encender el horno.

Cómo hacer flan sin azúcar en freidora de aire: la receta fácil y rápida de Ana Cascán
Fuente: FLAN
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La entrenadora Ana Cascán presentó una receta rápida de flan casero sin azúcar para cocinar en freidora de aire, ideada para resolver antojos dulces de forma saludable y sencilla.
  • La preparación individual requiere batir huevo, leche, vainilla y miel, para luego cocinarse a 150 °C durante 12 minutos en un molde apto, sin necesidad de encender el horno.
  • La propuesta refleja la creciente tendencia de adaptar la repostería clásica a opciones más saludables y rápidas, aprovechando la versatilidad de la freidora de aire en el hogar.
Resumen generado con IA

Cuando surge la necesidad de disfrutar un postre en casa, existen alternativas prácticas que evitan recurrir a la repostería tradicional o realizar compras de último momento. La entrenadora Ana Cascán dio a conocer un procedimiento rápido para elaborar flan casero mediante el uso de la freidora de aire, una solución orientada a resolver esos antojos de forma sencilla.

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Esta preparación individual destaca por requerir una cantidad reducida de insumos y un tiempo mínimo de elaboración dentro de la cocina. Por tales características, la fórmula propuesta por Ana Cascán se consolida como una opción idónea para resolver deseos de algo dulce de manera rápida y sin complicaciones.

Cómo hacer el flan sin azúcar

Ingredientes

  • 1 huevo
  • 200 ml de leche
  • Unas gotas de esencia de vainilla
  • Miel al gusto
  • Comenzar batiendo el huevo junto con la leche en un recipiente limpio hasta integrar ambos ingredientes.
  • Incorporar la miel y la esencia de vainilla a la preparación líquida.
  • Mezclar todos los componentes de manera continua hasta obtener una consistencia completamente homogénea.
  • Volcar el contenido en un molde apto para la freidora de aire —preferentemente de silicona o metálico— procurando no llenarlo hasta el borde.
  • Ajustar la freidora de aire a 150 °C y cocinar la mezcla durante 12 minutos, considerando que el tiempo exacto puede variar según el modelo.
  • Mantener la temperatura baja para lograr la textura cremosa del flan tradicional y dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar para verificar la firmeza del centro.
  • Controlar la proporción de miel según el nivel de dulzor deseado, teniendo en cuenta que aporta azúcares naturales a la preparación.
  • Servir la porción acompañada por frutas frescas, canela o edulcorante en reemplazo de la miel si se busca una variante con menos calorías.
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