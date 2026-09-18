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Predicción meteorológica: el calor vuelve con fuerza, pero el fin de semana cambia todo

El ingreso de aire cálido elevará las temperaturas en gran parte del país, pero un frente avanzará desde el sábado y provocará tormentas, fuertes ráfagas, viento Zonda y nevadas en distintas regiones.

La predicción del tiempo anticipa un fuerte cambio: calor, tormentas y viento desde el sábado
La predicción del tiempo anticipa un fuerte cambio: calor, tormentas y viento desde el sábado La Razón
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ingreso de aire cálido y un frente frío provocarán este fin de semana un brusco cambio de tiempo con calor, tormentas y nevadas en gran parte de Argentina.
  • Tras recientes heladas en el centro del país, un centro de alta presión impulsó un alza térmica de más de 10°, antes de la llegada de vientos intensos y lluvias.
  • La inestabilidad cederá entre lunes y martes con un nuevo descenso térmico, consolidando la transición meteorológica previa a la llegada de la primavera.
Resumen generado con IA

A pocos días del comienzo de la primavera, el tiempo presentará un cambio significativo en gran parte de la Argentina. La predicción meteorológica para los próximos días anticipa un marcado ascenso de las temperaturas, especialmente en el centro y norte del país, aunque el panorama se volverá más inestable durante el fin de semana.

El salto térmico ya comenzó a sentirse en el norte y en buena parte del oeste argentino y se extenderá hacia el este durante este viernes. En algunos sectores, la diferencia respecto de la jornada anterior supera los 10°.

Tormentas, nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h: hay alerta amarilla en ocho provincias

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El centro del país, que había registrado temperaturas muy bajas, se encamina así hacia varios días más templados. Aunque todavía se produjeron algunas heladas en el centro bonaerense, fueron mucho más leves que las del día anterior.

Cómo estará el tiempo este viernes

La presencia de un centro de alta presión sobre el Atlántico favorecerá el ingreso de aire cálido hacia el sur y permitirá que las temperaturas aumenten en buena parte del territorio nacional. En la región central, el viernes se presentará con condiciones estables, abundante sol y temperaturas máximas que estarán entre los 22° y 30°.

El panorama será diferente en el extremo sur. Santa Cruz y Tierra del Fuego continuarán con tiempo frío y ventoso debido al avance de sistemas frontales y áreas de bajas presiones.

En esas provincias se esperan máximas de entre 4° y 9° en sectores del interior, mientras que en las localidades costeras podrían ubicarse entre 10° y 13°. Además, la inestabilidad podría provocar lluvias y alguna nevada aislada durante los momentos más fríos del día.

El cambio llegará durante el fin de semana

La situación comenzará a modificarse desde la tarde del sábado, cuando un nuevo frente avance desde el oeste hacia el este.

En la cordillera y Cuyo, el viento tendrá un papel destacado, con presencia de viento Zonda y nevadas en las zonas de alta montaña. Mientras tanto, en las áreas llanas comenzarán a desarrollarse tormentas.

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, las precipitaciones avanzarán inicialmente sobre el oeste de Mendoza, para luego desplazarse hacia La Pampa y el sur de San Luis.

El domingo, el sistema continuará su recorrido hacia el este. Durante la tarde alcanzaría el sur de Córdoba y la provincia de Buenos Aires, mientras que entre las últimas horas de esa jornada y la madrugada del lunes llegaría al Río de la Plata y al sur del Litoral.

El norte tendrá calor y tormentas intensas

En el norte argentino persistirá el ambiente caluroso, con temperaturas mínimas cercanas a los 20° y máximas de entre 30° y 35°.

Sin embargo, el aumento de la humedad y la presencia de una vaguada en altura favorecerán una creciente inestabilidad. Las primeras condiciones para tormentas se desarrollarán en el noroeste y luego se extenderán hacia el norte y noreste.

Además, en sectores cordilleranos de San Juan, La Rioja y Catamarca se prevén nevadas con acumulados de hasta 20 centímetros. En tanto, podrían registrarse lluvias débiles en áreas de Salta, Jujuy y Tucumán.

Durante el viernes, la actividad tormentosa se intensificará y avanzará hacia Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. En algunos puntos, los acumulados podrían superar los 100 milímetros, acompañados por tormentas intensas, granizo y ráfagas fuertes.

La mejora general de las condiciones meteorológicas en el norte llegaría recién entre lunes y martes, cuando el ingreso de un frente frío provoque también un descenso de las temperaturas.

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