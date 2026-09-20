Con una “heladera para humanos”, una ciudad japonesa intenta evitar los golpes de calor

La empresa SDRS, especialista en fabricación de sistemas de refrigeración, es la que creó la “heladera para humanos”, que emite corrientes de aire frío dirigida hacia distintas zonas del cuerpo. El sistema combina una temperatura interior cercana a los 15° con chorros de aire de aproximadamente 5°, que se concentran sobre la cabeza, el cuello, los hombros y la espalda. El equipo dispone además de tres niveles de flujo y refrigeración y cuenta con un mecanismo que interrumpe automáticamente su funcionamiento después de 20 minutos para evitar un enfriamiento excesivo.