Con una “heladera para humanos”, una ciudad japonesa intenta evitar los golpes de calor

Resumen para apurados
- En Japón, la empresa SDRS lanzó la cabina 'Do Hiemon Box' para que trabajadores y transeúntes prevengan golpes de calor ante temperaturas extremas.
- El dispositivo individual aplica aire a 5 °C en zonas clave y se apaga a los 20 minutos. Ya fue instalado para uso público en el ayuntamiento de Maebashi.
- Con un costo de 9.400 dólares, apunta a proteger a operarios en fábricas y obras al aire libre sin la necesidad de refrigerar ambientes enteros.
Las temperaturas extremas tienen un rival duro creado con tecnología japonesa. El dispositivo fue diseñado para fábricas, obras y eventos al aire libre, donde los trabajadores permanecen expuestos a temperaturas extremas. La Do Hiemon Box es una cabina individual que permite enfriar rápidamente el cuerpo de una persona.
El invento es físicamente idéntico a una heladera de exposición, la que se ve en los almacenes y supermercados, pero acondicionada para que la persona pueda estar sentada lo más cómoda posible.
La empresa SDRS, especialista en fabricación de sistemas de refrigeración, es la que creó la “heladera para humanos”, que emite corrientes de aire frío dirigida hacia distintas zonas del cuerpo. El sistema combina una temperatura interior cercana a los 15° con chorros de aire de aproximadamente 5°, que se concentran sobre la cabeza, el cuello, los hombros y la espalda. El equipo dispone además de tres niveles de flujo y refrigeración y cuenta con un mecanismo que interrumpe automáticamente su funcionamiento después de 20 minutos para evitar un enfriamiento excesivo.
En cuanto a su diseño y dimensiones, es una estructura de acero inoxidable con aislamiento térmico y puerta de acrílico transparente. Mide dos metros de alto y tiene el aspecto y tamaño de una máquina expendedora tradicional con un asiento en su interior.
Fines y precios
El producto comenzó a comercializarse en abril de 2026 y ya fue instalado en algunos espacios públicos de Japón. Uno de los equipos, por ejemplo, fue donado al Ayuntamiento de Maebashi, en la prefectura de Gunma, donde puede ser utilizado gratuitamente por los visitantes durante el horario de atención. El Do Hiemon Box cuesta 1,5 millones de yenes más impuestos, unos U$S 9.400 al tipo de cambio actual. Por su precio y características, está orientado principalmente a empresas y organizaciones.
El desarrollo apunta especialmente a lugares donde las personas trabajan expuestas al calor, como obras de construcción, fábricas, depósitos y espacios destinados a eventos al aire libre. La idea es disponer de un punto de enfriamiento individual sin necesidad de refrigerar todo el ambiente.