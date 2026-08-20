Una figura de Los Pumas fue distinguida a nivel internacional

Resumen para apurados
- Planet Rugby eligió al Puma Pablo Matera como el octavo mejor ala del mundo por su destacada trayectoria, poder físico e influencia como referente del seleccionado nacional.
- El medio destacó a Matera como el corazón del equipo y resaltó su vigencia física y técnica, situándolo por encima de figuras consagradas como el sudafricano Siya Kolisi.
- Esta distinción ratifica la vigencia del tercera línea en la elite global y afianza su rol protagónico como líder indiscutido en los próximos desafíos de Los Pumas.
Pablo Matera sumó un nuevo reconocimiento a una trayectoria que lo mantiene desde hace años entre los grandes referentes del rugby argentino. El jugador de Los Pumas fue elegido por el sitio especializado Planet Rugby como uno de los 10 mejores alas del mundo y apareció en el octavo puesto de la clasificación.
El medio destacó especialmente la influencia que tiene el argentino dentro del seleccionado y lo definió como el “corazón del equipo”. Incluso fue más allá al señalar que, durante casi una década, buena parte del rendimiento de Los Pumas estuvo relacionado con el nivel mostrado por Matera.
También resaltó dos características que marcaron su carrera: la intensidad y el poder físico. A pesar del paso de los años, Planet Rugby considera que continúa siendo uno de los jugadores más difíciles de derribar y que su impacto emocional sigue teniendo un peso importante dentro de un seleccionado caracterizado por jugar con esa intensidad.
Matera, que actualmente se desempeña en Mie Honda Heat, continúa siendo además una de las principales referencias de liderazgo de Los Pumas. Recientemente volvió a capitanear al seleccionado argentino utilizando la camiseta número seis y protagonizó un duelo directo con Siya Kolisi, otro de los nombres incluidos en la clasificación.
Para Planet Rugby, no existen todavía señales de que la intensidad del argentino esté disminuyendo. Ese rendimiento le permitió ubicarse por encima de figuras internacionales como Rob Valetini y el propio Kolisi.