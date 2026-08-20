El inquietante señor Cerimedo
Un hecho de sicariato en Bolivia vuelve a poner en escena a Fernando Cerimedo, el consultor argentino que hizo de la agitación digital una marca política. De Brasil a Honduras, y de la campaña de Milei al gobierno boliviano, su trayectoria permite recorrer algunas de las zonas más preocupantes de la nueva comunicación política. Detrás de su historia asoma una advertencia: la degradación de la conversación sobre la que se sostiene la democracia.
Resumen para apurados
- Fernando Cerimedo, consultor argentino y exasesor de Javier Milei, quedó bajo investigación en Bolivia por su presunta vinculación con un ataque de sicarios contra Nadia Beller.
- El estratega digital cuenta con un historial de agitación política y campañas controversiales en países de la región como Argentina, Brasil, Honduras y el propio Estado boliviano.
- El caso enciende alarmas sobre la degradación del debate democrático y el impacto de los métodos extremos en la nueva comunicación política regional.
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