Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

Resumen para apurados
- Delincuentes robaron una moto de juguete del baúl del auto de una familia en un supermercado de Tucumán el sábado, dejándolos sin el regalo del Día del Niño.
- Los ladrones habrían usado inhibidores de alarma para abrir el vehículo sin forzarlo mientras las víctimas compraban; el local no contaba con cámaras de seguridad.
- La policía investiga a los autores en medio de una ola de robos con esta modalidad en centros comerciales de la provincia, que ya dejó varios detenidos.
Un nuevo aparente ataque con inhibidores de alarma destruyó el sueño de una pequeña. Desconocidos robaron del interior de un vehículo una moto de juguete que una pareja había comprado para regalarle a su hija por el Día del Niño.
Victoria González había esperado hasta el último momento para comprarle a su hija el regalo del Día del Niño. Con el esfuerzo de su familia, logró reunir el dinero para adquirir una moto eléctrica que la pequeña había visto y deseado durante mucho tiempo. Sin embargo, el sábado, mientras terminaba de hacer compras en un conocido supermercado ubicado sobre avenida Roca al 2.000, descubrió que se la habían sustraído del baúl de su auto.
Según relató Victoria a LA GACETA, ella había llegado al supermercado junto con su pareja y había estacionado el vehículo. La moto era de gran tamaño y, para poder trasladarla, tuvieron que reclinar los asientos delanteros y colocarla de manera cruzada dentro del baúl.
“Cuando salimos, después de entre 20 y 30 minutos como máximo, los regalos que estaban en el baúl ya no estaban”, contó la mujer. Además de la moto, que había costado cerca de $800.000, los delincuentes se llevaron una bolsa con golosinas que la familia había preparado para armarle un canasto a la niña y un peluche que ella también deseaba.
Victoria trabaja realizando tareas domésticas y su marido es mecánico de automóviles. Para ambos, la compra había significado un importante sacrificio económico. “Mi hija lo había visto, lo había deseado. Con sacrificio lo hicimos, lo pudimos conseguir y, al final, no lo tuvo”, lamentó. “Fue un gasto enorme, un sacrificio, todo para la felicidad de nuestra hija y al final no pudo disfrutarlo”.
Después de descubrir el robo, Victoria y su pareja comenzaron a preguntar entre las personas que se encontraban en el lugar si alguien había visto algo. Luego se dirigieron al interior del supermercado para pedir ayuda.
De acuerdo con su relato, un guardia les manifestó que el estacionamiento no contaba con cámaras y que el supermercado no se hacía responsable por lo ocurrido. Incluso, según contó Victoria, el trabajador le habría recomendado a su pareja que la próxima vez estacionara más cerca si llevaba objetos de valor en el baúl.
Sospechas
Fuentes policiales informaron que están tratando de identificar a los autores del robo. Sospechan que podría tratarse de un ataque con inhibidores de alarma. Se trata de un sistema que bloquea el cierre centralizado de los vehículos. Los delincuentes, según los casos registrados en nuestra provincia, eligen a las víctimas que estacionan en lugares muy concurridos, como supermercados o centros comerciales, aunque también se registraron casos en vehículos dejados en la vía pública.
Días atrás, dos cordobeses fueron procesados por haber cometido cuatro robos con inhibidores de alarmas. Según la investigación desarrollada por la fiscala María del Carmen Reuter, los sospechosos cometieron ataques en la Capital, Yerba Buena, Río Seco y Concepción. Sustrajeron más de $7 millones en efectivo, US$2.500 y tarjetas de débitos con las que hicieron numerosas extracciones de dinero.
Por estos hechos, que se registraron entre marzo y abril, les dictaron la prisión preventiva por 50 días.