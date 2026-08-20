“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

Pelli, por su parte, afirmó que cumplen con la ley y fue tajante respecto a la denuncia. “Se me hace imposible pensar que no hay una especulación política, una maniobra política electoral detrás de esto”, dijo. Remarcó que durante más de tres semanas sufrió difamaciones y descalificaciones de parte del camperismo, en medios y en redes. “No es que se busca justicia, acá hubo una maniobra especulativa política electoral”, señaló. Además, consideró que buscan desprestigiar a LLA, la fuerza opositora que eligieron los tucumanos el año pasado. “Nunca los vi atacar con esta escala y con esta intensidad a nadie del peronismo; son manotazos de ahogados frente a una población que ya no los quiere como oposición”, disparó.