Política

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

Catalán y Pelli cargaron contra Campero y su espacio por la denuncia. “Están cagados de miedo”.

“SOMMELIER DE DOMICILIOS”. Catalán y Pellli, duros contra Campero.
“SOMMELIER DE DOMICILIOS”. Catalán y Pellli, duros contra Campero.
Hace 17 Hs

Resumen para apurados

  • Dirigentes de La Libertad Avanza en Tucumán rechazaron la denuncia penal del espacio de Mariano Campero por presuntas irregularidades en sus domicilios electorales.
  • El concejal Argiró denunció a Catalán y Pelli ante la Justicia Federal por simular residencia en Yerba Buena con fines electorales, acusación que los libertarios niegan.
  • La disputa profundiza la interna en la oposición tucumana y anticipa una dura pugna política por el control de la intendencia de Yerba Buena hacia 2027.
Resumen generado con IA

La Libertad Avanza (LLA) cargó con dureza contra el diputado Mariano Campero y los dirigentes de su espacio Cambia Tucumán, luego de la denuncia penal que presentó el concejal Mauricio Argiró en la Justicia Federal. “Son esbirros serviles del oficialismo. Seguramente debe haber algún incentivo atrás, alguna mano negra, que los lleva a denunciarnos a nosotros”, expusieron en una conferencia Lisandro Catalán (presidente del partido) y Federico Pelli (diputado).

Ambos dirigentes libertarios fueron denunciados por el edil de Yerba Buena, quien en un escrito de 36 páginas pidió que se investiguen los cambios de domicilio registrados que -según expuso- habrían perseguido como finalidad construir una apariencia documental de residencia la “Ciudad Jardín” con miras a una eventual candidatura a intendente de Pelli.

Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales

Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales

Catalán cuestionó las “denuncias infundadas” y responsabilizó a “funcionarios que se creen jefes y dueños de Yerba Buena”, con Campero a la cabeza. Reprochó también que los dirigentes de Cambia Tucumán hayan dicho que eran más libertarios que Javier Milei y que ahora denuncien a gente del partido del Presidente. “Se corrió el velo: esto es Campero”, fustigó. A su vez, afirmó que LLA está generando un tembladeral en los cimientos de un sistema arcaico en Tucumán y que con esta denuncia su conclusión es lisa y llana: “están cagados de miedo”.

Pelli, por su parte, afirmó que cumplen con la ley y fue tajante respecto a la denuncia. “Se me hace imposible pensar que no hay una especulación política, una maniobra política electoral detrás de esto”, dijo. Remarcó que durante más de tres semanas sufrió difamaciones y descalificaciones de parte del camperismo, en medios y en redes. “No es que se busca justicia, acá hubo una maniobra especulativa política electoral”, señaló. Además, consideró que buscan desprestigiar a LLA, la fuerza opositora que eligieron los tucumanos el año pasado. “Nunca los vi atacar con esta escala y con esta intensidad a nadie del peronismo; son manotazos de ahogados frente a una población que ya no los quiere como oposición”, disparó.

Respecto a la denuncia, Catalán aseguró que ambos están habilitados para ser candidatos en 2027. De todos modos, consideró que a los tucumanos no les importa dónde viven Catalán y Pelli. “Están desesperados por salir del atraso, la frustración y la desesperanza”, dijo. Indicó que la oposición tucumana “lo único que tiene es sommelier de domicilios”. Pelli afirmó que si la ley lo permite van a ser candidatos ambos, y remarcó que toda su vida la desempeña en Yerba Buena y que vive a 10 metros del límite político del municipio. Y agregó que con la denuncia queda claro por qué Campero no puede trabajar con LLA.

Lisandro Catalán: "Mariano Campero es un esbirro servil al oficialismo"

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Argiró, en tanto, dio una entrevista con LG PLAY y remarcó que Pelli vive en la comuna de Cebil Redondo, lo que le impide ser candidato en Yerba Buena. A su vez, afirmó que no hay motivaciones políticas electorales para la denuncia. “Lo que prima acá es el cumplimento de la norma. Son cosas graves, posibles delitos”, declaró. “Pelli no puede ser, por más que tenga la aspiración, porque incumple con una norma básica; estos dos funcionarios son funcionales a Osvaldo Jaldo”, lanzó.

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