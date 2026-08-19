Política

UNT: el oficialismo podría competir con dos fórmulas

Los decanos volverán a reunirse hoy para intentar alcanzar un acuerdo. Mohamed, Rospide y Grunauer siguen en carrera.

RECTORADO. El oficialismo busca alcanzar un acuerdo para definir a sus candidatos antes del cierre de las inscripciones.
RECTORADO. El oficialismo busca alcanzar un acuerdo para definir a sus candidatos antes del cierre de las inscripciones.
Por Matias Argañaraz Hace 22 Hs

Resumen para apurados

  • El oficialismo de la Universidad Nacional de Tucumán evalúa presentar dos fórmulas rectorales hoy tras no lograr consenso interno antes del cierre de inscripciones.
  • Los decanos buscan un acuerdo entre Mohamed, Rospide y Grunauer luego de que la Junta Electoral ratificara la lista Cabrera-Abdala y solicitara readecuaciones.
  • La eventual división del oficialismo fragmentará los votos en la elección universitaria, lo que podría fortalecer las opciones de las listas opositoras consolidadas.
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