UNT: el oficialismo podría competir con dos fórmulas

Resumen para apurados
- El oficialismo de la Universidad Nacional de Tucumán evalúa presentar dos fórmulas rectorales hoy tras no lograr consenso interno antes del cierre de inscripciones.
- Los decanos buscan un acuerdo entre Mohamed, Rospide y Grunauer luego de que la Junta Electoral ratificara la lista Cabrera-Abdala y solicitara readecuaciones.
- La eventual división del oficialismo fragmentará los votos en la elección universitaria, lo que podría fortalecer las opciones de las listas opositoras consolidadas.
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