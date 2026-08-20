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La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

Las bajas temperaturas permitieron que las zonas más altas repitan una de las postales más típicas del invierno en la capital.

COLORES QUE ENAMORAN. Así fueron las primeras horas de este jueves en Tucumán. LA GACTA/FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO
COLORES QUE ENAMORAN. Así fueron las primeras horas de este jueves en Tucumán. LA GACTA/FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 6 Hs

Los tucumanos amanecieron hoy con una de las postales más clásicas del invierno en la capital. Apenas con mirar hacia el oeste se pudo ver, desde cualquier punto de la ciudad, las cumbres de los cerros cubiertas de blanco

Las bajas temperaturas registradas en las últimas horas provocó precipitaciones en el cordón montañoso ubicado al oeste de la capital tucumana. 

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

¿Cómo estará hoy el tiempo en Tucumán?

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, en las próximas 48 horas, la temperatura máxima superará en la capital los 25 °C, por lo que se estima que el hielo acumulado en las cumbres comenzará a derretirse antes del fin de semana. 

El SMN anuncia para hoy cielo despejado y una temperatura máxima que rondaría los 26 °C. Mañana aumentaría la nubosidad mientras que la máxima 22 °C. 

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves
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