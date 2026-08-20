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Explosión de sabores: llega el Torneo de Asadores a San Miguel de Tucumán

Este fin de semana, el parque Guillermina será escenario de una nueva competencia de asadores que combinará carne, fuego, gastronomía y espectáculos con entrada gratuita.

Explosión de sabores: llega el Torneo de Asadores a San Miguel de Tucumán
Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizará la 5.ª edición del Torneo de Asadores este fin de semana en el parque Guillermina para promover la gastronomía tradicional.
  • El certamen es una alianza público-privada con Chancho Hermanos e incluirá más de 35 parrillas, food trucks y shows en vivo gratuitos, repitiendo el éxito de ediciones previas.
  • El encuentro busca consolidarse como la mayor atracción de agosto en la capital tucumana, impulsando el turismo local, la gastronomía al aire libre y el esparcimiento familiar.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán acaba de anunciar el que puede ser el evento más convocante de todo agosto. El calendario del fin de semana se apresta con el Torneo de Asadores para entretener y deleitar a los tucumanos que saldrán de sus hogares a aprovechar la temperatura agradable de las tardes con un buen plato de carne.

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“¡Llega la 5.ª edición del Torneo de Asadores!”, compartieron desde la cuenta oficial de Instagram de la Municipalidad –@munismtucuman–. Con un tentador video y una falsa presentación de los jugadores de la Selección, se anunció el evento que se realizará este fin de semana en el parque Guillermina.

Cuándo será el Torneo de Asadores

Las parrillas calentarán la noche y llenarán el ambiente del reconocible olor del asado este sábado 22 y domingo 23 de agosto en el parque Guillermina. La jornada estará atravesada por las brasas, el fuego, el sabor y la mayor tradición argentina.

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Según informó la Municipalidad, más de 10 equipos y más de 35 parrillas formarán parte de la competencia. Pero la diversión y el gusto no terminarán allí, porque también se sumarán food trucks con más opciones gastronómicas, shows en vivo y diversión para toda la familia. Grandes y chicos estarán contemplados en el evento que durará dos días.

En las redes sociales la convocatoria ya demostró tener una buena recepción. La entrada será libre y gratuita.

El gran evento del asado tucumano

La organización del torneo quedó a cargo de Chancho Hermanos y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. En su edición anterior hubo más de 40 puestos de comida de la Feria Gourmet para disfrutar de otros sabores además del de la carne. Los competidores disputarán el título de campeón del asado.

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“Esto forma parte de una asociación público-privada, ya que es un evento organizado conjuntamente con el emprendimiento gastronómico Chancho Hermanos, que son muy conocidos por formar parte de este torneo de asadores y la Feria Gourmet organizada por la Municipalidad”, explicó la directora de Relaciones Institucionales del Municipio capitalino, Carolina Oliver, el año pasado.

Durante el certamen, 15 equipos se enfrentaron, desplegando sus habilidades y talento para preparar el mejor asado. Nueve jurados profesionales evaluaron a los competidores, teniendo en cuenta sabor, aroma, textura, jugosidad, acompañamiento, presentación y creatividad. El premio fueron $1.500.000 para los primeros tres puestos y reconocimientos en diferentes categorías.

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