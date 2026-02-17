La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

Según detalló, cuando sube la hacienda el impacto es generalizado. “Cuando aumenta el novillo en pie, aumenta todo. Suben todos los cortes en el mismo porcentaje”, señaló. Rojano indicó que a comienzos de enero hubo un incremento de entre 3% y 5%, que volvió a repetirse a principios de febrero. “Y hace dos o tres días hubo otro aumento más, antes del fin de semana largo, casi de un 3%. Todavía eso no se está trasladando al mostrador”, aclaró.