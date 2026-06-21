Cómo hacer un asado perfecto: los siete consejos clave para lograr una carne jugosa y sabrosa

La adquisición de la materia prima representa un paso crítico donde el presupuesto disponible marca la pauta, pero donde la pericia resulta fundamental. Contar con un proveedor de confianza disminuye los riesgos; de lo contrario, opciones tradicionales como el vacío, la tapa, la entraña o el queperí aseguran una base sólida. La preferencia entre ternera y novillo depende exclusivamente del gusto del comensal: la primera destaca por su suavidad, mientras que el segundo ofrece una intensidad de sabor superior.