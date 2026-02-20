Secciones
SociedadActualidad

Fin de semana a puro sabor en San Miguel de Tucumán: dónde encontrar la Feria Gourmet y el Paseo Gastronómico

El Parque Avellaneda y el Guillermina serán los epicentros de la comida callejera en San Miguel de Tucumán.

AROMA Y COLOR. Las parrillas con el despliegue de varios kilos de chorizos son un espectáculo. AROMA Y COLOR. Las parrillas con el despliegue de varios kilos de chorizos son un espectáculo.
Hace 1 Hs

El fin de semana, si las condiciones climáticas lo permiten, las familias podrán recorrer las ferias organizadas por la Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en distintos espacios públicos de la ciudad.  

Los gastronómicos, artesanos y emprendedores estarán en los Parques El Provincial, Avellaneda, Guillermina y 9 de Julio y en el Barrio Manantial Sur, de acuerdo a la siguiente programación:

Parque El Provincial

Feria de Emprendedores: sábado 21 y domingo 22, de 19 a 00, en el predio de avenida Roca y Chacabuco.

Parque Avellaneda

Feria Gourmet: sábado 21 de febrero, 19 a 1 y domingo de 19 a 0, sobre calle Asunción.

Feria de Artesanos: sábado y domingo 22 de 19 a 0, sobre avenida Mate de Luna y caminería central.

Parque Guillermina

Paseo Gastronómico: sábado 21 de febrero, de 18 a 0 en avenida Mate de Luna y Rufino Cossio, acompañando el evento “La Ciudad Late”. El domingo 22, el Paseo Gastronómico volverá al Parque Guillermina de 18 a 0. Los puestos estarán en avenida Mate de Luna y Rufino Cossio y sobre el estacionamiento.

Parque 9 de Julio

Feria Quinto Centenario: domingo de 19 a 0, en la zona de avenida Soldati al 300.

Barrio Manantial Sur

Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas: sábado y domingo de 18 a 23, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.

Si llueve, las actividades se suspenden.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral
1

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle
2

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado
3

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora
4

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Diputados aprobó la reforma laboral y Pelli defendió el proyecto: “Si no estás bien parado, el kirchnerismo te lleva puesto”
5

Diputados aprobó la reforma laboral y Pelli defendió el proyecto: “Si no estás bien parado, el kirchnerismo te lleva puesto”

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros
6

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros

Más Noticias
De Simoca al norte salteño: la significativa donación que terminó en reclamos vecinales

De Simoca al norte salteño: la significativa donación que terminó en reclamos vecinales

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Las lluvias provocarán el descenso de la temperatura en Tucumán: ¿cómo estará el tiempo este fin de semana?

Las lluvias provocarán el descenso de la temperatura en Tucumán: ¿cómo estará el tiempo este fin de semana?

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Por qué Paco Puga elige uvas tucumanas para sus vinos reconocidos a nivel mundial

Por qué "Paco" Puga elige uvas tucumanas para sus vinos reconocidos a nivel mundial

La puerta de Tucumán”: vecinos se ilusionan con recuperar El Bajo

"La puerta de Tucumán”: vecinos se ilusionan con recuperar El Bajo

Comentarios