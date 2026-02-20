Fin de semana a puro sabor en San Miguel de Tucumán: dónde encontrar la Feria Gourmet y el Paseo Gastronómico

Paseo Gastronómico: sábado 21 de febrero, de 18 a 0 en avenida Mate de Luna y Rufino Cossio, acompañando el evento “La Ciudad Late”. El domingo 22, el Paseo Gastronómico volverá al Parque Guillermina de 18 a 0. Los puestos estarán en avenida Mate de Luna y Rufino Cossio y sobre el estacionamiento.