Fin de semana a puro sabor en San Miguel de Tucumán: dónde encontrar la Feria Gourmet y el Paseo Gastronómico

El fin de semana, si las condiciones climáticas lo permiten, las familias podrán recorrer las ferias organizadas por la Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en distintos espacios públicos de la ciudad.
Los gastronómicos, artesanos y emprendedores estarán en los Parques El Provincial, Avellaneda, Guillermina y 9 de Julio y en el Barrio Manantial Sur, de acuerdo a la siguiente programación:
Parque El Provincial
Feria de Emprendedores: sábado 21 y domingo 22, de 19 a 00, en el predio de avenida Roca y Chacabuco.
Parque Avellaneda
Feria Gourmet: sábado 21 de febrero, 19 a 1 y domingo de 19 a 0, sobre calle Asunción.
Feria de Artesanos: sábado y domingo 22 de 19 a 0, sobre avenida Mate de Luna y caminería central.
Parque Guillermina
Paseo Gastronómico: sábado 21 de febrero, de 18 a 0 en avenida Mate de Luna y Rufino Cossio, acompañando el evento “La Ciudad Late”. El domingo 22, el Paseo Gastronómico volverá al Parque Guillermina de 18 a 0. Los puestos estarán en avenida Mate de Luna y Rufino Cossio y sobre el estacionamiento.
Parque 9 de Julio
Feria Quinto Centenario: domingo de 19 a 0, en la zona de avenida Soldati al 300.
Barrio Manantial Sur
Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas: sábado y domingo de 18 a 23, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
Si llueve, las actividades se suspenden.