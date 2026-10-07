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SANCOR SEGUROS celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales

Alrededor de 7000 personas participaron de una celebración única en la ciudad donde nació la compañía. Artistas de renombre nacional; un saludo especial del Presidente de la Nación, Javier Milei; uno de Lionel Messi y un despliegue tecnológico de 500 drones fueron protagonistas de una noche inolvidable.

SANCOR SEGUROS celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales
Hace 1 Hs

SANCOR SEGUROS celebró 80 años de  trayectoria con un gran evento al aire libre realizado en Sunchales, la ciudad que vio nacer  a la compañía en 1945. La propuesta reunió a clientes, Productores Asesores de Seguros,  colaboradores, autoridades, representantes de instituciones y miembros de la comunidad  en una noche especialmente diseñada para conmemorar este importante hito.  

El encuentro tuvo lugar en el predio del Nuevo Edificio Corporativo de SANCOR SEGUROS  (sobre la Ruta Nacional N° 34) y convocó a un público de casi 7000 personas. Entre los  invitados estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales, empresarios,  Productores Asesores de Seguros y referentes de distintos ámbitos.   

"Somos muy positivos y estamos muy esperanzados para lo que el futuro nos depara. Hay  enormes transformaciones, pero nosotros creemos que podemos adaptarnos y liderar los  cambios haciendo patria, como han hecho los pioneros que han generado nuestra  organización", afirmó Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros.  

SANCOR SEGUROS celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales

La celebración incluyó un espectáculo artístico de primer nivel, con la participación de  destacados músicos argentinos como Jorge Rojas, Raúl Lavié, Eugenia Quevedo y Chaqueño Palavecino, quienes formaron parte de una puesta especialmente desarrollada  para la ocasión.  

Además, los asistentes disfrutaron de una propuesta gastronómica a cargo de dos  instituciones emblemáticas de la ciudad: el Club Deportivo Libertad y el Club Atlético  Unión. 

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la proyección de un saludo especial  de Lionel Messi, quien envió un mensaje dedicado a la compañía y a toda su comunidad.  

El cierre estuvo marcado por un impresionante espectáculo de 500 drones que iluminaron  el cielo de Sunchales. A través de una secuencia de figuras y animaciones aéreas, el show  recreó imágenes representativas de la historia, la identidad y la evolución de SANCOR  SEGUROS a lo largo de sus ocho décadas de trayectoria, generando uno de los momentos  más impactantes.  

"Estar en Sunchales para conmemorar nuestros primeros 80 años tiene un significado muy  profundo. Esta historia que hoy nos convoca representa el esfuerzo colectivo de  generaciones enteras. Nuestro Grupo no surgió por azar, sino de la convicción de que la  ayuda mutua y el trabajo en equipo son las herramientas más poderosas para transformar  la realidad", señaló Carlos Casto en su último discurso como presidente de SANCOR  SEGUROS. 

SANCOR SEGUROS celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales

El festejo formó parte de las actividades conmemorativas desarrolladas por la aseguradora  durante su 80° aniversario y reflejó el vínculo histórico que mantiene con la ciudad de Sunchales y con las comunidades que la acompañan en toda la Argentina y la región.  

SANCOR SEGUROS celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales

"Queremos agradecer especialmente a todos los clientes y amigos de Sancor Seguros.  Ellos son la fuerza motora de estos 80 años de vida y el motivo principal para seguir  trabajando por la compañía. Somos una cooperativa que nació en Sunchales y desde allí  nos expandimos al mundo. Hoy, en cada rincón de la Argentina hay una oficina de Sancor  Seguros y eso nos llena de orgullo", expresó Enso Olocco, gerente de Publicidad y  Relaciones Públicas del Grupo Sancor Seguros.  

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Acerca de Grupo Sancor Seguros   

Nacida en el interior de Argentina y signada por valores cooperativos, SANCOR SEGUROS dio origen al Grupo  Sancor Seguros, N° 1 del mercado asegurador argentino con más del 12% de participación que brinda  protección a más de 9 millones de asegurados. Actualmente sigue expandiéndose tanto en Argentina, donde  cuenta con oficinas propias en todo el territorio, como en América Latina, con presencia directa en Uruguay,  Paraguay y Brasil. Se ha expandido en el rubro asegurador con la creación de Prevención ART (líder del mercado  de Riesgos del Trabajo) y de Prevención Retiro (seguros de retiro), como así también hacia la industria de la  medicina prepaga, con Prevención Salud, el negocio bancario, con Banco del Sol y el inmobiliario, con Sancor  Seguros Real Estate. A través de su Fundación Grupo Sancor Seguros, busca generar aportes a la sociedad  especialmente sobre cooperativismo y seguridad vial. Y en los últimos años ha desarrollado firmas que crean  valor económico y social: CITES, un fondo de venture capital en deeptech y la primera incubadora tecnológica  de management privado de América Latina; Sancor Seguros Impulsa, incubadora que busca estimular la  generación de proyectos productivos con visión de triple impacto; y Sancor Seguros Ventures, fondo de venture  capital corporativo que invierte en startups en los sectores de insurtech, fintech y healthtech; entre otras.    

Prensa Sancor Seguros – Agencia de Comunicación Edelman:    

• Camila Hortal –  Camila.Hortal@edelman.com   

• Julián Witenas  – Julian.Witenas@edelman.com   

• Micaela Oliva – Micaela.Oliva@edelman.com

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