El momento en que Nadia Beller fue baleada en un hotel de Bolivia: detuvieron a Fernando Cerimedo

En paralelo, Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, fue detenido este martes en Bolivia cuando se encontraba en el aeropuerto Viru Viru, a punto de abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. El consultor es investigado por su posible participación en el ataque debido a la relación sentimental que habría mantenido con Beller y a una serie de conflictos previos entre ambos.