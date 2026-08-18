El momento en que Nadia Beller fue baleada en un hotel de Bolivia: detuvieron a Fernando Cerimedo
Una cámara de seguridad registró el ataque contra la activista, que recibió tres disparos de dos hombres vestidos como repartidores. El exasesor de Javier Milei fue detenido cuando intentaba viajar desde Santa Cruz de la Sierra hacia Buenos Aires.
Resumen para apurados
- La policía de Bolivia detuvo al exasesor de Milei Fernando Cerimedo, investigado por el ataque a balazos contra su expareja Nadia Beller en un hotel de Santa Cruz.
- Dos falsos repartidores balearon a Beller el lunes por la noche. Cerimedo fue arrestado en el aeropuerto antes de viajar a Buenos Aires tras denuncias previas de violencia mutua.
- La Justicia boliviana busca identificar a los sicarios y determinar si Cerimedo ordenó el hecho, mientras la activista permanece hospitalizada recuperándose de sus heridas.
Un video de una cámara de seguridad permitió reconstruir el ataque a balazos contra la activista boliviana Nadia Beller, ocurrido el lunes por la noche en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. La mujer recibió tres disparos y permanece internada, mientras la Policía investiga quiénes ordenaron y ejecutaron el ataque.
En paralelo, Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, fue detenido este martes en Bolivia cuando se encontraba en el aeropuerto Viru Viru, a punto de abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. El consultor es investigado por su posible participación en el ataque debido a la relación sentimental que habría mantenido con Beller y a una serie de conflictos previos entre ambos.
Las autoridades bolivianas aclararon que Cerimedo permanece en calidad de sospechoso y que todavía no se determinó su responsabilidad en el hecho.
Así fue el ataque contra Nadia Beller
Según la información preliminar difundida por la Policía boliviana, Beller fue atacada en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron la llegada de dos hombres que vestían como trabajadores de una empresa de delivery.
Los sospechosos llegaron en una moto que, de acuerdo con la investigación, habría sido robada. Ambos llevaban cascos y chalecos azules.
En las imágenes se observa a Beller en un espacio del hotel. Luego, los dos hombres se acercan hasta donde se encontraba la mujer. Uno de ellos saca un arma y le dispara tres veces.
La activista cae al suelo después de los disparos. Inmediatamente, el segundo atacante se acerca y le roba la cartera y el teléfono celular.
Después del ataque, los dos hombres abandonaron el lugar y escaparon en una moto diferente a la que habían utilizado para llegar.
Beller fue asistida y trasladada en ambulancia a un centro de salud. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre su estado, aunque se confirmó que permanece internada.
Detuvieron a Fernando Cerimedo en el aeropuerto
Mientras la investigación avanzaba, la Policía boliviana detuvo a Fernando Cerimedo en el aeropuerto internacional Viru Viru, cuando se disponía a viajar hacia la Argentina.
El consultor fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), donde quedó a disposición de los investigadores.
El comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, confirmó que Cerimedo es investigado para determinar si tuvo algún tipo de participación en el ataque.
Según explicó el funcionario, los investigadores manejan distintas hipótesis y una de ellas está relacionada con la relación sentimental que el argentino habría mantenido con Beller.
La detención no implica que Cerimedo haya sido declarado culpable ni que exista, por el momento, una imputación definitiva por el ataque.
La relación entre Cerimedo y Nadia Beller
La Policía investiga si el ataque pudo estar relacionado con la relación que mantuvieron Cerimedo y Beller.
Según medios bolivianos, ambos habían sido pareja y semanas atrás habían trascendido acusaciones cruzadas de violencia después de una discusión.
Por ese motivo, los investigadores analizan el vínculo entre ambos y buscan determinar si existe una conexión entre los conflictos previos y el ataque ocurrido en el hotel.
La principal hipótesis, sin embargo, todavía no fue confirmada y la investigación continúa abierta.
Quién es Fernando Cerimedo
Cerimedo ganó notoriedad en la Argentina por su participación en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. El consultor se especializó en comunicación digital y estrategia política y tuvo participación en diferentes campañas de la región.
Durante la campaña presidencial de Milei, estuvo a cargo de la organización de grupos de fiscales y reconoció haber utilizado herramientas vinculadas con inteligencia artificial para intervenir en las redes sociales y potenciar determinados contenidos.
También dirigió La Derecha Diario y mantuvo vínculos políticos con figuras de la derecha regional, entre ellas el brasileño Eduardo Bolsonaro.
Su trayectoria también quedó marcada por distintas controversias. En 2016 fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por estafa y defraudación, luego de haber vendido un mismo departamento de Mar del Plata a dos personas.
Además, fue investigado en Brasil en el marco de la causa relacionada con los disturbios del 8 de enero de 2023. En ese expediente, la Policía Federal brasileña lo vinculó con un grupo dedicado a la desinformación y a los ataques contra el sistema electoral.
La investigación continúa
Mientras Nadia Beller permanece internada, la Policía boliviana intenta identificar a los dos hombres que aparecen en las imágenes de seguridad y establecer quién los contrató.
Al mismo tiempo, los investigadores analizan la posible participación de Fernando Cerimedo y su vínculo con la víctima.
Por ahora, la principal incógnita es quién ordenó el ataque y cuál fue el móvil. Las imágenes de las cámaras de seguridad y los antecedentes de la relación entre Beller y Cerimedo serán claves para avanzar en la investigación.