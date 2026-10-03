¿Por qué cambió tan repentinamente el tiempo en Tucumán y cuándo volvería la lluvia?

El tiempo volvió a cambiar en Tucumán y, como suele ocurrir durante esta época del año, el termómetro parece no encontrar todavía un punto de equilibrio. Después de jornadas frescas, la temperatura comenzó a recuperarse y este sábado tendrá uno de los registros más elevados de los últimos días. Sin embargo, el ascenso será breve: desde el domingo se espera un nuevo descenso y aumentarán las condiciones de inestabilidad.