¿Por qué cambió tan repentinamente el tiempo en Tucumán y cuándo volvería la lluvia?

Resumen para apurados
- Tucumán registrará un marcado descenso térmico y lluvias desde este domingo, tras un sábado templado, debido al ingreso de aire fresco propio de la primavera.
- Tras jornadas frescas, la temperatura subió a 29°C este sábado, pero un frente inestable provocará tormentas y máximas de 20°C a comienzos de la próxima semana.
- El SMN prevé una primavera con alta variabilidad térmica y lluvias superiores a lo normal en el norte argentino, impulsadas por el impacto del fenómeno de El Niño.
El tiempo volvió a cambiar en Tucumán y, como suele ocurrir durante esta época del año, el termómetro parece no encontrar todavía un punto de equilibrio. Después de jornadas frescas, la temperatura comenzó a recuperarse y este sábado tendrá uno de los registros más elevados de los últimos días. Sin embargo, el ascenso será breve: desde el domingo se espera un nuevo descenso y aumentarán las condiciones de inestabilidad.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, San Miguel de Tucumán tendrá este sábado una máxima cercana a los 26°C, aunque algunas previsiones elevan ese registro hasta los 28° o 29°. La jornada comenzará con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado, pero las condiciones irán cambiando con el correr de las horas.
El cambio más marcado llegará después. El ingreso de aire más fresco hará que las temperaturas desciendan durante el domingo y el lunes, con máximas que podrían ubicarse alrededor de los 20° a 22°C. Al mismo tiempo, aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas.
¿Cuándo volvería la lluvia?
El domingo aparece como el día con mayor posibilidad de precipitaciones. Algunos pronósticos ubican una elevada probabilidad de lluvias y tormentas durante esa jornada, mientras que la inestabilidad podría prolongarse durante el lunes.
De esta manera, el fin de semana tendrá un marcado contraste: del ascenso de temperatura del sábado se pasará a un escenario más fresco, húmedo e inestable durante el comienzo de la próxima semana.
El martes, en tanto, el tiempo tendería a mejorar y la temperatura comenzaría nuevamente a recuperarse. Las previsiones extendidas anticipan máximas de alrededor de 24°, con un nuevo ascenso hacia el miércoles, cuando podrían alcanzarse nuevamente valores cercanos a los 27°.
¿Por qué se producen estos cambios?
El comportamiento tiene relación con la dinámica propia de la primavera, una estación caracterizada por una mayor variabilidad de las condiciones atmosféricas. En pocos días pueden alternarse el ingreso de aire cálido, períodos de humedad, frentes de aire más fresco y condiciones favorables para la formación de tormentas.
A esto se suma el escenario climático previsto para los próximos meses. El meteorólogo Cristofer Brito, del Servicio Meteorológico Nacional, explicó recientemente que octubre estará marcado por la humedad y que la presencia del fenómeno de El Niño puede favorecer un período con lluvias por encima de los valores habituales.
El SMN también señaló que, durante esta primavera, distintas regiones del centro y norte argentino podrían registrar precipitaciones superiores a las normales. Los antecedentes muestran además una relación entre los episodios de El Niño y primaveras más lluviosas en buena parte del país.
Por eso, el cambio que se observa estos días no significa necesariamente que el calor haya terminado ni que las lluvias vayan a instalarse de manera permanente. El escenario que se presenta para Tucumán es, más bien, el de una primavera con oscilaciones importantes de temperatura y períodos de inestabilidad.