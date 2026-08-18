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“La plata digital no duele”: por qué la educación financiera desde la escuela podría prevenir las apuestas online

FÁCIL ACCESO. Litvinoff considera que los adolescentes tienen celular y, desde esa pantalla, pueden falsear su edad y comenzar a apostar con plata real.
FÁCIL ACCESO. Litvinoff considera que los adolescentes tienen celular y, desde esa pantalla, pueden falsear su edad y comenzar a apostar con plata real. IMAGEN ILUSTRATIVA GENERADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El economista y director de Estudinero.org Nicolás Litvinoff dijo que enseñar desde edades tempranas cómo funcionan las probabilidades, el endeudamiento y el interés compuesto es clave. El papel de las billeteras virtuales y las fallas en los controles de acceso.

Matías Auad
Por Matías Auad Hace 8 Hs

Resumen para apurados

  • El economista Nicolás Litvinoff propuso incorporar educación financiera escolar en Argentina para frenar la ludopatía y el auge de las apuestas online en adolescentes.
  • El fácil acceso a billeteras virtuales y celulares permite a menores falsear su edad y apostar sin dimensionar los riesgos económicos de la plata digital.
  • Enseñar nociones sobre probabilidades, endeudamiento e interés compuesto desde temprana edad busca evitar futuras crisis financieras en las nuevas generaciones.
Resumen generado con IA

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