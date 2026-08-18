“La plata digital no duele”: por qué la educación financiera desde la escuela podría prevenir las apuestas online
Resumen para apurados
- El economista Nicolás Litvinoff propuso incorporar educación financiera escolar en Argentina para frenar la ludopatía y el auge de las apuestas online en adolescentes.
- El fácil acceso a billeteras virtuales y celulares permite a menores falsear su edad y apostar sin dimensionar los riesgos económicos de la plata digital.
- Enseñar nociones sobre probabilidades, endeudamiento e interés compuesto desde temprana edad busca evitar futuras crisis financieras en las nuevas generaciones.
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