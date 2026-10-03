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El tiempo comenzó a cambiar en Tucumán: llegaron los primeros truenos y crece la inestabilidad

El SMN mantiene vigente un alerta por tormentas y advierte sobre actividad eléctrica, ráfagas y posibles lluvias intensas en la provincia.

CIELO NUBLADO.
CIELO NUBLADO. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este sábado comenzó a cambiar el tiempo en Tucumán con truenos e inestabilidad debido al avance de un frente de tormentas alertado por el SMN.
  • El SMN emitió un alerta amarillo que prevé actividad eléctrica, ráfagas, ocasional caída de granizo y lluvias intensas de variada intensidad en la provincia.
  • La situación seguirá bajo vigilancia ante posibles intensificaciones, mientras las autoridades recomiendan resguardarse y seguir los avisos oficiales.
Resumen generado con IA

El cambio de tiempo que se había sido anticipado para este sábado comenzó a hacerse sentir en Tucumán. Durante las primeras horas de la tarde, los truenos empezaron a escucharse en distintos sectores, mientras el cielo se cubre y aumenta la inestabilidad.

El fenómeno se produce en el marco del alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que contempla la posibilidad de tormentas de variada intensidad en la provincia.

La presencia de actividad eléctrica marca el inicio de una jornada que puede tener cambios rápidos en las condiciones meteorológicas. El organismo nacional advierte que algunas de las tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por abundante actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

El tiempo en Tucumán: máxima de 26°C para este sábado y alerta por tormentas aisladas

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Por el momento, el dato más visible en la capital tucumana es la llegada de los primeros truenos, mientras se observa la evolución de las condiciones hacia las próximas horas.

Qué recomienda el SMN

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el SMN recomienda permanecer en construcciones cerradas, mantenerse alejado de ventanas y evitar permanecer al aire libre.

¿Por qué cambió tan repentinamente el tiempo en Tucumán y cuándo volvería la lluvia?

¿Por qué cambió tan repentinamente el tiempo en Tucumán y cuándo volvería la lluvia?

También aconseja desconectar los artefactos eléctricos en caso de que ingrese agua a una vivienda y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante eventuales cambios en el alerta.

La situación meteorológica continuará bajo vigilancia durante la jornada, especialmente por la posibilidad de que las tormentas se intensifiquen de manera puntual.

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