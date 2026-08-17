“Las plataformas están diseñadas para generar adicción”: cómo los algoritmos favorecen las apuestas de menores en internet
Resumen para apurados
- El especialista Augusto Salvatto advirtió que las plataformas de apuestas online usan algoritmos diseñados para generar adicción y captar a menores de edad en internet.
- Los mecanismos de recompensa, la hiperpersonalización y la promoción de influencers reducen las barreras de acceso, facilitando el juego mediante dinero digital.
- Advierten sobre la urgencia de aplicar controles efectivos de edad y regulaciones a empresas para frenar el avance de la ludopatía en adolescentes.
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