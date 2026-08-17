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“Las plataformas están diseñadas para generar adicción”: cómo los algoritmos favorecen las apuestas de menores en internet

El especialista en innovación Augusto Salvatto cómo los mecanismos de recompensa, la hiperpersonalización y la disponibilidad permanente reducen las barreras de acceso al juego. La responsabilidad de los influencers, los límites de la regulación y las medidas que deberían adoptar las empresas.

Matías Auad
Por Matías Auad 17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • El especialista Augusto Salvatto advirtió que las plataformas de apuestas online usan algoritmos diseñados para generar adicción y captar a menores de edad en internet.
  • Los mecanismos de recompensa, la hiperpersonalización y la promoción de influencers reducen las barreras de acceso, facilitando el juego mediante dinero digital.
  • Advierten sobre la urgencia de aplicar controles efectivos de edad y regulaciones a empresas para frenar el avance de la ludopatía en adolescentes.
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