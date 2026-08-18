Esta noche, en "Panorama Tucumano": el circuito informal de las apuestas digitales

Esta noche, en Panorama Tucumano, el insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, presentaremos una investigación sobre el circuito de los “cajeros online”, intermediarios que funcionan como puerta de entrada a plataformas aparentemente irregulares de apuestas digitales.
A través del testimonio de un ex cajero que trabajó en la provincia, reconstruimos cómo se captan jugadores, cómo circulan el dinero y las fichas, qué controles se saltean y cómo pueden acceder incluso menores de edad.
Además, Gabriela Baigorri trae la radiografía del mapa político y sus clásicos stickers para entender cómo se mueven las fichas territoriales. A continuación, Marcelo Aguaysol aporta su mirada desglosando las estrategias, las alianzas y la rosca que se juega detrás de escena.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).