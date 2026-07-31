La Libertad Avanza de Tucumán ratifica que Federico Pelli será candidato en Yerba Buena

Resumen para apurados
- La Libertad Avanza de Tucumán ratificó la candidatura del diputado Federico Pelli a intendente de Yerba Buena, ante cuestionamientos sobre sus requisitos electorales.
- El espacio afirmó que Pelli reside hace más de seis años en la ciudad, paga tributos municipales y formalizó el cambio de domicilio en su padrón electoral.
- El partido respaldará la postulación y dejó en manos de los organismos electorales la resolución de eventuales impugnaciones para los próximos comicios.
La Libertad Avanza (LLA) de Tucumán ratificó que "sigue firme" la intención de que el actual diputado nacional de ese espacio, Federico Pelli, sea candidato a intendente en Yerba Buena, en medio de los cuestionamientos por el cumplimiento de los requisitos previstos por la normativa electoral.
El partido que preside Lisandro Catalán emitió un comunicado en el que señala que Pelli "reside en Yerba Buena desde hace más de seis años" y que "toda su actividad laboral, social y familiar se desarrolla en ese municipio".
Además, los libertarios destacaron que "tributa impuestos municipales", lo que "acredita un vínculo efectivo y permanente con la ciudad".
"Uno de los requisitos para ser candidato es acreditar residencia en el municipio, condición que Pelli cumple ampliamente", añadieron en LLA. Asimismo, indicaron que el otro requisito es revestir la condición de elector del distrito.
En ese sentido, señalaron que hace algunos meses Federico Pelli "realizó el cambio de domicilio correspondiente, fijándolo en su oficina por cuestiones laborales dentro de Yerba Buena, por lo que figurará como elector del municipio en el próximo padrón electoral".
Por ello, remarcaron que la candidatura del dirigente “continúa firme” y sostuvieron que, "en caso de existir algún planteo o impugnación, serán los organismos electorales competentes los encargados de resolver cualquier controversia conforme a la legislación vigente". Mientras tanto, el espacio ratificó su respaldo a Pelli y aseguró que continuará trabajando de cara al próximo proceso electoral en Yerba Buena.