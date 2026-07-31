La Libertad Avanza de Tucumán ratifica que Federico Pelli será candidato en Yerba Buena

Por ello, remarcaron que la candidatura del dirigente “continúa firme” y sostuvieron que, "en caso de existir algún planteo o impugnación, serán los organismos electorales competentes los encargados de resolver cualquier controversia conforme a la legislación vigente". Mientras tanto, el espacio ratificó su respaldo a Pelli y aseguró que continuará trabajando de cara al próximo proceso electoral en Yerba Buena.